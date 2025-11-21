CANAL RCN
¿Miss Universo ganó por reclamar una injusticia? Esto dijo la presidenta de México

Claudia Sheinbaum aseguró que la Miss Universo mexicana debe ser un ejemplo por reclamar ante una injusticia, tras altercado en el certamen que se volvió viral.

Foto: AFP

AFP

noviembre 21 de 2025
08:12 a. m.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a la mexicana Fátima Bosh, coronada Miss Universo tras un altercado uno de los ejecutivos del certamen, y la consideró un ejemplo para el mundo por reclamar ante una injusticia.

El triunfo de Bosh en Nonthaburi, Tailandia, estuvo antecedido por una transmisión que se volvió viral, en la que el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil la cuestionó por no promocionar al país en sus redes sociales, y hasta la llamó tonta.

La joven de 25 años se levantó, se retiró y acusó al promotor de faltarle al respeto, lo que desató una ola de solidaridad de distintas personalidades, incluida la propia Sheinbaum.

El tenso momento que vivió Miss Universo antes de su elección

"Ella levanta la voz. Dice: 'hay una injusticia, no me parece'. Se levanta, se va, tienen que pedirle disculpas y acaba ganando", dijo la Sheinbaum sobre el delicado episodio de irrespeto que vivió la Miss Universo en el certamen.

A pesar de que recordó que estos concursos de belleza son cuestionados, Sheinbaum resaltó que la joven mexicana debe ser un ejemplo para su país, en particular para las mujeres.

Ya quedó atrás aquella cosa que decían 'calladita te ves mas bonita' (...) las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos.

También ante preguntas de la prensa, la presidenta mexicana resaltó el valor de Bosh.

"Muchas felicidades, un aplauso", dijo.

Así recibieron en la tierra de Miss México su triunfo como Miss Universo

En el estado de Tabasco, de donde es originaria Bosh y donde los concursos de belleza locales son muy populares, la contienda de Miss Universo causó gran expectativa y se habilitaron plazas públicas y estadios para verlo en directo.

Miles de personas festejaron la noche del jueves al viernes en las calles de distintas localidades del estado, donde incluso se lanzaron fuegos artificiales.

