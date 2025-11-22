CANAL RCN
La millonaria cifra que ganará Fátima Bosch Fernández, la nueva Miss Universo 2025

Este es el salario mensual que recibirá la reina Fátima Bosch Fernández, nueva Miss México 2025.

Miss Universo México.
Foto: AFP

noviembre 22 de 2025
02:58 p. m.
El mundo del entretenimiento sigue a la expectativa de Fátima Bosch Fernández, la nueva Miss México, luego de su coronación como representante oficial del país en los certámenes internacionales.

Su nombramiento no solo marcó un nuevo capítulo en su carrera, sino que también reveló la compensación económica que reciben las reinas de belleza en las competencias más prestigiosas del planeta.

¿Qué responsabilidades tendrá la nueva Miss México durante su reinado?

Tras obtener la corona, Fátima inició una agenda cargada de compromisos que van mucho más allá de los desfiles y eventos de gala.

Como embajadora de su país, deberá participar en campañas de impacto social, visitar regiones vulnerables, promover proyectos culturales y ambientales, y sumarse a iniciativas de inclusión y liderazgo femenino.

Estas obligaciones requieren constantes desplazamientos dentro y fuera del territorio mexicano, razón por la cual la organización del concurso garantiza un apoyo económico que le permita cumplir su rol sin contratiempos.

Además de representar la belleza mexicana en cada presentación, la joven reina se ha convertido en una voz influyente para miles de seguidores.

Su presencia en redes sociales se disparó tras su coronación, especialmente porque semanas antes protagonizó un momento viral que la posicionó como símbolo de carácter y firmeza, lo que también elevó el interés por su figura pública.

¿De cuánto es la millonaria cifra que ganará Fátima Bosch Fernández?

La gran pregunta empezó a circular apenas se conoció su victoria.

Fuentes cercanas al certamen estiman que su salario mensual rondará los 50.000 dólares, una suma que supera los 150 millones de pesos colombianos.

Este pago mensual no solo cubre su manutención, sino que funciona como respaldo económico para afrontar el ritmo de viajes, vestuarios, presentaciones oficiales y actividades humanitarias que exige su reinado.

A esto se suman beneficios adicionales, como patrocinios, convenios con marcas internacionales y premios recibidos durante la competencia.

Sin duda, Fátima Bosch Fernández, la nueva Miss México, refleja la magnitud del rol que asumirá durante el año y el impacto mediático que su imagen tiene actualmente en la industria de la belleza.

