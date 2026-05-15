Feid habló por primera vez de Karol G, tras su ruptura, durante los Premios Nuestra Tierra 2026

Colombia celebró la más reciente edición de los Premios Nuestra Tierra 2026 durante una velada que estuvo cargada de música, homenajes, reconocimientos y discursos en donde se exaltó el gran legado de los artistas nacionales más representativos.

Por supuesto, varios de estos resaltaron durante la más reciente velada al arrasar con la premiación que hoy marca un nuevo capítulo para la historia de la música colombiana.

No obstante, uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando Feid obtuvo un galardón con el que mencionó a su expareja.

¿Qué dijo Feid sobre Karol G?

‘Verano rosa’ se convirtió en uno de los mayores himnos del verano y no es para menos, pues dicha melodía estuvo envuelta en todo un misterio durante la revelación del setlist del álbum ‘Tropicoqueta’, el pasado mes de junio del 2025.

Por esto, para la edición de los Premios Nuestra Tierra 2026, Feid tuvo la oportunidad de estar nominado a la categoría “Mejor Colaboración Urbana” por su canción junto a Karol G. Durante la gala, las expectativas crecieron ya que los antioqueños estaban enfrentando algunas de las colaboraciones más populares del año.

Sin embargo, la decisión fue contundente ya que ‘Verano rosa’ fue la seleccionada del público. Por supuesto, la presencia de Feid en el evento no se hizo esperar ya que el paisa llegó al lugar con un auténtico traje típico de arriero con los mejores detalles al estilo ‘Ferxxo’.

Su discurso estuvo permeado de sentimentalismo ya que el hombre manifestó su emoción al recibir dicho reconocimiento y ofreció un especial mensaje tanto para su equipo como para su exnovia.

“Ey, recibo con mucho cariño y mucha gratitud este premio. Muchas gracias a Caro y a todo su equipo de trabajo por hacernos parte de esta canción y este proyecto. Gracias a los Premios Nuestra Tierra, Dios los bendiga, chao”.

¿Feid ya había hablado sobre Karol G?

La más reciente mención de Carolina Giraldo correspondería a la primera vez que Salomón habla sobre la mujer en público, pues, hasta el momento, este no se ha pronunciado ni ha revelado las razones por las que su relación llegó a su fin.

Aunque la intérprete de ‘Amargura’ confirmó la ruptura a medios internacionales, fanáticos han expresado que el paisa habría hablado “implícitamente” del fin de su relación por medio de las canciones de su más reciente álbum 'El Green Print: la saga Feid VS Ferxxo'.