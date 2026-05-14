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Premios Nuestra Tierra 2026 en vivo: siga en directo todo los ganadores

Conozca todo lo que sucederá en la gala más importante.

Fechas y nominados a los Premios Nuestra Tierra 2022
Premios Nuestra Tierra 2021 / Foto: Instagram @premiosnuestratierra

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
04:45 p. m.
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El panorama musical de Colombia vive hoy su noche más importante del año. Este jueves 14 de mayo, el emblemático Teatro Colsubsidio de la capital del país abre sus puertas para recibir la gala de los Premios Nuestra Tierra 2026, el galardón que rinde homenaje a la creatividad, el talento y la diversidad de la industria sonora colombiana.

La expectativa es máxima entre los fanáticos y los profesionales del sector. El evento arranca oficialmente a las 4:00 p. m. con el despliegue de la alfombra roja, espacio donde las principales estrellas del momento exhibirán sus mejores galas ante los medios de comunicación.

Posteriormente, la antesala oficial dará paso a la ceremonia de premiación principal a partir de las 7:00 p. m., momento en que se revelarán los ganadores de las distintas categorías competitivas.
Esta edición promete una disputa muy reñida en los apartados principales. Al mismo tiempo, exponentes del movimiento urbano actual como Ryan Castro, Beéle y Kapo emergen con fuerza masiva, demostrando la renovación constante del sonido nacional y su innegable impacto en las plataformas digitales globales.

La organización ha dispuesto una cobertura multiplataforma masiva para que ningún colombiano se pierda los detalles de la fiesta.

¿Dónde se verán los premios Nuestra Tierra?

Toda la transmisión en directo se podrá seguir mediante el sitio web oficial premiosnuestratierra.com y a través de la aplicación móvil de RCN Radio. Por su parte, la señal televisiva del Canal RCN transmitirá las incidencias en directo y emitirá un programa especial de reemisión el próximo sábado 16 de mayo a las 6:00 p. m., consolidando así una jornada histórica para la cultura musical del país.

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