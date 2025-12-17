Feid le dice adiós al 'Ferxxo': así lo confirmó el artista en su documental oficial

Salomón Villada, más conocido artísticamente como Feid, sorprendió a sus más fieles fanáticos tras confirmar el fin de su personaje conocido como el 'Ferxxo' por medio del más reciente documental que estrenó, de manera gratuita, para sus fanáticos.

Por esto, la novedad tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes manifestaron su angustia ante la que sería una de las posibles pruebas más contundentes de que el paisa se encuentra en una etapa crucial en su vida.

Feid se despidió de su personaje

Salomón ha sorprendido a sus fanáticos con cada una de sus apariciones tanto en público como en redes, pues se ha caracterizado por su presencia constante en distintos medios e industrias.

Pese a que manifestó, meses atrás, que se iba a tomar un descanso en su carrera, no cabe duda de que el intérprete de ‘Alakran’ ha sabido aprovechar sus más recientes apariciones en público y sus estrategias de marketing con las que se sigue consolidando como uno de los artistas más fuertes dentro del género urbano.

No obstante, el más reciente anuncio del artista por medio de su documental ‘The End’ ha generado incertidumbre ya que Villada anunció la despedida del ‘Ferxxo’. Esto daría por finalizada una contundente era que, por medio de este alter ego, construyó una titánica recordación de marca al contar con diferentes elementos como sus propios juguetes, accesorios, ropa, café, color, entre otras marcas propias.

Aunque aún no se conocen mayores detalles sobre esta importante transición con la que se estaría despidiendo de dicha etapa, Feid se tomó sus redes sociales para agradecer a las personas que hicieron parte de ese sueño que estaría culminando.

La diferencia entre Feid y Ferxxo ha sido uno de los enigmas más grandes dentro de la fanaticada del paisa. Sin embargo, sus seguidores prevén que con dicho cambio se le dará paso a una versión fresca, renovada e introspectiva del cantante.

Aunque no se ha descartado del todo el verde, ahora los oyentes se encontrarán con un Feid más sobrio en su vestimenta en donde resaltan colores como el negro, el uso de pantalones largos, uso de gorra, anteojos deportivos, barba completa y, un detalle inesperado, la ausencia de su cabello largo de colores.

Reacción de J Balvin a la nueva versión de Feid

Sin duda alguna, los demás artistas de la industria se han percatado del contundente cambio por el que Salomón se encuentra atravesando, pues, durante el más reciente concierto de J Balvin en Bogotá, el antioqueño le hizo una serie de elogios a Salomón al manifestarle que se encontraba en su versión “pro max”.