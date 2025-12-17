A la cárcel padre que habría asesinado a su pequeña hija atropellándola, tras una discusión

En las últimas horas, la Fiscalía confirmó que envió a la cárcel a un hombre señalado del asesinato de su propia hija menor de edad en Buenventura. Para las autoridades no se habría tratado de un hecho accidental.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de enero, en la vía Buenaventura – Loboguerrero, cuando "el hombre que se movilizaba en un tractocamión iba a llevar a sus hijas menores de edad a donde una familiar", indican las investigaciones de la Fiscalía:

"En el momento que una de las niñas se iba a bajar del automotor, aceleró la marcha provocando su caída cerca de una de las llantas que le pasó por encima causándole la muerte.

Hombre que habría asesinado a su hija huyó tras atropellarla

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, "el procesado al darse cuenta del hecho huyó del lugar".

Días posteriores, el hombre habría entregado versiones erróneas a las autoridades sobre el accidente señalando que desconocía del fallecimiento de su hija.

La investigación que incluyó entrevistas a testigos y revisión de cámaras seguridad "establecieron que el imputado, al parecer, discutió con su hija, antes de que se bajara del vehículo".

Envían a la cárcel a hombre que habría asesinado a su hija

El hombre tras fugarse fue capturado por funcionarios del CTI, con apoyo de la Policía Nacional, cuando se desplazaba por un sector de Bogotá.

Las evidencias y el material probatorio permitieron la judicialización del hombre que estaría involucrado en la muerte de su hija menor de edad en Buenaventura. Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca le imputó los delitos de homicidio agravado y falso testimonio.

El procesado no aceptó los cargos imputados, y un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.