CANAL RCN
Colombia

A la cárcel padre que habría asesinado a su pequeña hija atropellándola, tras una discusión

El señalado asesino huyó tras pasarle las llantas del vehículo por encima a su propia hija en la vía Buenaventura - Loboguerrero.

A la cárcel padre que habría asesinado a su pequeña hija atropellándola, tras una discusión
Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
12:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la Fiscalía confirmó que envió a la cárcel a un hombre señalado del asesinato de su propia hija menor de edad en Buenventura. Para las autoridades no se habría tratado de un hecho accidental.

Sobreviviente de la tragedia en excursión escuchó las últimas palabras de una compañera que rescató
RELACIONADO

Sobreviviente de la tragedia en excursión escuchó las últimas palabras de una compañera que rescató

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de enero, en la vía Buenaventura – Loboguerrero, cuando "el hombre que se movilizaba en un tractocamión iba a llevar a sus hijas menores de edad a donde una familiar", indican las investigaciones de la Fiscalía:

"En el momento que una de las niñas se iba a bajar del automotor, aceleró la marcha provocando su caída cerca de una de las llantas que le pasó por encima causándole la muerte.

Niña de 3 años reportada como desparecida fue hallada muerta dentro de una bolsa a metros de su casa en La Guajira
RELACIONADO

Niña de 3 años reportada como desparecida fue hallada muerta dentro de una bolsa a metros de su casa en La Guajira

Hombre que habría asesinado a su hija huyó tras atropellarla

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, "el procesado al darse cuenta del hecho huyó del lugar".

Días posteriores, el hombre habría entregado versiones erróneas a las autoridades sobre el accidente señalando que desconocía del fallecimiento de su hija.

La investigación que incluyó entrevistas a testigos y revisión de cámaras seguridad "establecieron que el imputado, al parecer, discutió con su hija, antes de que se bajara del vehículo".

Salió del coma el niño de siete años que resultó herido por taxista borracho en Bogotá
RELACIONADO

Salió del coma el niño de siete años que resultó herido por taxista borracho en Bogotá

Envían a la cárcel a hombre que habría asesinado a su hija

El hombre tras fugarse fue capturado por funcionarios del CTI, con apoyo de la Policía Nacional, cuando se desplazaba por un sector de Bogotá.

Las evidencias y el material probatorio permitieron la judicialización del hombre que estaría involucrado en la muerte de su hija menor de edad en Buenaventura. Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca le imputó los delitos de homicidio agravado y falso testimonio.

El procesado no aceptó los cargos imputados, y un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Joven señalado del crimen de una niña en La Guajira habría sido linchado y asesinado en una zona boscosa
RELACIONADO

Joven señalado del crimen de una niña en La Guajira habría sido linchado y asesinado en una zona boscosa

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicaragua

Documento revela que Óscar Muñoz pidió a Cancillería reasignar recursos para evento con Carlos Ramón González en Nicaragua

Armando Benedetti

Ministro Benedetti pidió apartar del cargo a la magistrada Cristina Lombana

Nicaragua

Cancillería asegura que negó recursos para fiesta vallenata en la que estuvo Carlos Ramón González en Nicaragua

Otras Noticias

Australia

Jóvenes saquearon un supermercado en Australia tras la prohibición de redes sociales a menores

Jóvenes protestaron desnudos contra prohibición de redes sociales, saquearon un supermercado y tuvo que llegar la Policía Antidisturbios.

Deportes Tolima

Lucas González y el momento que no se vio en TV: así rompió en llanto tras título de Junior

El video que no mostró la TV captó a Lucas González en lágrimas tras la final de la Liga BetPlay, una imagen que se volvió viral luego del título de Junior de Barranquilla.

Navidad

Novenas de Aguinaldo en Kennedy: fecha, hora y lugar de los recorridos decembrinos

Enfermedades

¿Se acerca una nueva pandemia por la expansión de la variante H3N2?

Dólar

El dólar vuelve a subir en Colombia: vea el precio y los movimientos de este 17 de diciembre