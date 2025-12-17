Las motos en Colombia ya están al nivel de Europa: así se adelantaron a la norma en 2025

Las motocicletas en Colombia atraviesan un momento clave en materia de seguridad vial. En medio de un parque automotor que sigue creciendo y de un debate público marcado por los siniestros en carretera, un dato comienza a cambiar la narrativa.

Y es que el 100% de las motos más vendidas en el país ya incorpora tecnologías de seguridad activa comparables con estándares internacionales, incluso sin que exista una norma que las obligue.

Este avance quedó evidenciado en un estudio de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, que analizó los 10 modelos con mayor volumen de ventas en noviembre de 2025, los cuales representan el 36,2% del mercado nacional.

Frenos avanzados y llantas certificadas: un salto técnico del mercado

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es que todas las motos líderes en ventas ya cuentan con sistemas de frenado avanzados, bien sea ABS o CBS.

Hasta 2023, solo cerca de dos terceras partes del mercado incorporaban estas tecnologías. Hoy, sin exigencia legal, la adopción es total.

El estudio detalla que el 60% de los modelos más vendidos utiliza frenos ABS, que permiten mayor control en maniobras bruscas, mientras que el 40% incorpora CBS, sistema que distribuye la fuerza de frenado para mejorar la estabilidad.

A este avance se suma otro dato clave: el 100% de estas motocicletas ya emplea llantas certificadas bajo estándares internacionales, un componente fundamental para la adherencia y el control.

Sobre este proceso, Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, destacó que “lo más destacado es que la industria adoptó voluntariamente tecnologías de seguridad clave, incluso sin una regulación que la exigiera. Este compromiso es real y esperamos que comience a transformar positivamente la seguridad vial de los motociclistas del país”.

Tecnología, visibilidad y menos riesgo en las vías

La iluminación también mostró un avance significativo. El análisis señala que el 100% de los modelos nuevos incorpora tecnologías modernas de visibilidad: el 50% usa luces LED, el 90% cuenta con AHO (luz permanente encendida) y el 40% integra DRL, sistemas diseñados para aumentar la presencia de la motocicleta durante el día.

Este progreso técnico coincide con un dato alentador: en 2025, el riesgo relativo de fatalidad por cada motocicleta nueva en circulación disminuyó un 21%, pese a que el número total de motos en las vías aumentó.

Iván García reforzó este mensaje al señalar que “Colombia debe saber que hoy las motos que la industria viene ensamblando en el país son más seguras que nunca. Este avance no se debe a la obligatoriedad, sino a una convicción industrial”.

Además, el informe reveló que el 40% de los modelos más vendidos ya utiliza inyección electrónica, lo que reduce emisiones y mejora la eficiencia.