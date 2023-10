Feid se solidarizó con Luis Díaz: "Por favor, liberen al papá rápido"

En la noche del sábado pasado, el fútbol mundial quedó conmocionado luego de que se confirmara el secuestro de los padres de Luis Díaz. El extremo del Liverpool, de 26 años, ha recibido todo tipo de mensajes de aliento, para que los culpables liberen a Luis Manuel, su papá. Feid, reconocido reggaetonero colombiano, se unió a esta acogida.

Recordemos que 'Mane' y Cilenis Marulanda fueron interceptados por unos sujetos armados en Los Olivos, un barrio de Barrancas. Cuando las autoridades fueron notificadas de este lamentable suceso, desplegaron un 'plan candado' en todo el departamento de La Guajira. La madre fue liberada al poco tiempo y pudo reencontrarse con sus familiares. Sin embargo, el padre sigue privado de su libertad.

En un gesto de solidaridad, Feid asistió al reconocido programa español 'La Resistencia', con la camiseta de 'Lucho'. David Broncano, conductor del show, le preguntó por el autógrafo que tenía la dorsal y el 'Ferxxo' contó que era del exjugador del Junior de Barraquilla. Hubo una ronda de aplausos cuando el antioqueño terminó sus palabras y le mandaron fuerza Díaz en este difícil momento.

¿Cuál fue el mensaje de Feid a Luis Díaz, tras el secuestro de sus padres?

"Esta (camiseta) me la dio Luis Díaz. Es que él está pasando por un momento 'pesadito' en estos momentos, le secuestraron a la familia. De donde me esté viendo, mi niño, que pase pronto, esto no se lo deseo a nadie. Se recupere de lo que sea que haya pasado. Ya liberaron a la mamá, pero no le han liberado al papá todavía; entonces, que por favor eso pase rápido", señaló el artista paisa, de 31 años.

Video de Feid solidarizándose con Luis Díaz

