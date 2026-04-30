Barranquilla recibe a J Balvin: así será su esperado show este 1 de mayo

Barranquilla se alista para una noche de música y espectáculo con la llegada de J Balvin, quien aterriza en la ciudad como parte de su gira “Ciudad Primavera”.

El artista paisa continúa consolidando un tour que ha recorrido varias ciudades del país con lleno total y que ahora promete encender la capital del Atlántico.

El concierto, programado para este viernes 1° de mayo, se realizará en el Estadio Romelio Martínez, escenario que abrirá sus puertas para recibir a miles de fanáticos en uno de los eventos musicales más esperados del año.

Un show de talla internacional llega a Barranquilla

La gira “Ciudad Primavera” ha sido un éxito en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Cúcuta y Bucaramanga, donde el público respondió con estadios completamente llenos. Ahora, Barranquilla se suma a este recorrido que combina música, tecnología y una puesta en escena de alto nivel.

El espectáculo contará con una producción imponente, efectos visuales impactantes y un equipo de bailarines que acompañan cada canción, creando una experiencia envolvente para los asistentes. La propuesta busca que el público no solo escuche música, sino que viva un show completo de principio a fin.

“El sabor de creer”, el mensaje detrás del evento

Este concierto también hace parte de la iniciativa “El sabor de creer”, una campaña impulsada por Grupo Nutresa, en la que 17 marcas del país transforman sus nombres para enviar mensajes positivos a los hogares colombianos.

En ese contexto, la llegada de J Balvin a Barranquilla no solo representa un evento musical, sino también una apuesta por conectar con el público desde la emoción y la buena energía.

La gira, que inició el pasado 21 de marzo en Cali y ha pasado por varias ciudades del país, continuará su recorrido en Colombia y México hasta mayo de 2026. Con esta parada en Barranquilla, el artista reafirma su impacto en la escena musical y su capacidad de convocar multitudes.

Todo está listo para que la ciudad vibre con uno de los shows más ambiciosos del año.