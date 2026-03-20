Medellín es designada capital mundial del libro 2027 por la Unesco: prometen 39 iniciativas para celebrarlo

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) nombró a la capital antioqueña, Medellín, como la capital mundial del libro en 2027.

Es un título que la ciudad de la eterna primavera perseguía desde el 2024, cuando empezó a impulsar su postulación. Así lo explicó en diálogo con Noticias RCN el secretario de Cultura de Medellín, Santiago Silva:

“Este ha sido un proceso en el que venimos trabajando desde hace dos años, con un equipo liderado por la Alcaldía de Medellín, en el que participan organizaciones, entidades y personas que han trabajado en la promoción de la lectura durante muchos años en la ciudad”.

Cinco pilares y 39 iniciativas:

De acuerdo con Silva, nombrar a Medellín capital del libro en 2027 es un “reconocimiento al trabajo adelantado, al camino recorrido”, en un momento en el que en la ciudad se cumplen “20 años del sistema de bibliotecas públicas y 20 años de la fiesta del libro y la cultura”.

“Es”, según dijo, “el reconocimiento a una apuesta que ha hecho la ciudad durante varios años por proponer a la lectura, a la escritura y a la oralidad en el centro de su proyecto de transformación cultural y nos da la oportunidad de visibilizar lo que estamos haciendo y sacar adelante proyectos específicos”.

Para celebrarlo, desde el 23 de abril la ciudad adelantará proyectos en sus cinco pilares y 39 iniciativas que prometieron a la Unesco y están dirigidas “a seguir promoviendo la lectura; acercar a niños, niñas y jóvenes a la lectura; a mejorar la comprensión lectora, y a seguir fortaleciendo todas las apuestas que han hecho de Medellín un referente en términos de promoción de lectura”.

¿Qué de todo en Medellín llamó la atención de la Unesco?

En conversaciones con Noticias RCN, el secretario de Cultura explicó que “en la carta oficial hay varios elementos”, que la Unesco destacó de Medellín, al elegirla como la capital del libro para el año entrante.

“Uno de los puntos fundamentales tiene que ver con el sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Nosotros tenemos 26 bibliotecas públicas y un sistema que conecta a más de 90 bibliotecas públicas y comunitarias. Las personas tienen siempre bibliotecas muy cerca, la posibilidad de acceder a libros con mucha facilidad y tenemos una apuesta clave en el fortalecimiento de librerías. La ciudad tiene más de 180 librerías que la ponen en los primeros lugares de América Latina en cantidad de librerías por cada 100.000 habitantes”.

Pero eso no es todo, “la Unesco destacó de manera especial los eventos del libro de Medellín. Hacemos cuatro en el año: el Festival del Libro Infantil, Días de Libro, la Parada Juvenil y la Fiesta del Libro y la Cultura, que ocurre en septiembre y moviliza a más de 500.000 personas en la ciudad”.