Importante exparticipante de La Casa de los Famosos tuvo que ser internado en urgencias: ¿qué le pasó?

En la mañana de este miércoles 18 de junio, un importante exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 tuvo un percance de salud y asistió de inmediato a la unidad de urgencias de una entidad hospitalaria para que los especialistas lo monitorearan.

Se trata de Fernando 'El Flaco' Solórzano, que aseguró a través de un video publicado en su Instagram que sintió un fuerte dolor a las 5:00 de la mañana y que le pidió a Lorena, su esposa, que lo acompañara de inmediato al hospital para que pudieran calmárselo pronto.

Según el testimonio del reconocido actor, desde el principio supo que se trataba de un cólico renal debido a que es un problema que ha padecido desde hace algunos años y, por ende, ya conoce cómo empieza a manifestarse.

Sin embargo, también aclaró que era pertinente someterse a una serie de exámenes médicos y prometió tener informados a sus seguidores apenas se conozcan los resultados.

Esto dijo Fernando Solórzano, el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, tras tener que acudir al médico de urgencias

Durante las primeras horas de la mañana, Fernando Solórzano mostró que estaba acomodado en una camilla esperando que comenzaran a realizarle los exámenes médicos pertinentes. Además, unas horas después, también compartió que tuvo que ser canalizado y ser subido a una ambulancia en la que lo estaban medicando.

"Afortunadamente, no me dio esto en La Casa de los Famosos o hubiera sido dramático. Cólico de cálculos, siempre he tenido ese problemita y aquí me atacó con todo. Vamos a ver, estamos en la clínica, en urgencias, y vamos a ver qué dicen los exámenes", comenzó afirmando Fernando Solórzano en un primer video.

"El cólico renal es de los cólicos más bravos que uno pueda tener. Eso fue como a las 5:00 de la mañana, yo lo sentí y, como a mí ya me han dado varios, uno como que les tiene el tiro, pero le dije a la 'negra' que nos fuéramos para el médico antes de que empezara en forma. Aquí estoy conectado a unos medicamentos, pero todo bien", agregó 'El Flaco'.

Lorena Altamirano, la esposa de Fernando Solórzano, dio un parte de tranquilidad tras el ingreso del actor a urgencias

Sobre el mediodía de este 18 de junio, Lorena Altamirano, la esposa de Fernando Solórzano, grabó un video explicando que seguían en urgencias, pero que, por fortuna, el actor no se encontraba grave.

"Él sufre de cálculos, hace muchísimos años no le daban, pero el dolor tan fuerte es porque tiene un cálculo. Estamos esperando que le hagan un examen para ver si lo tienen que operar o no, pero gracias por preocuparse y preguntar", detalló Lorena Altamirano, la esposa de Fernando Solórzano.