Festival y Netflix lanzan galleta inspirada en Guerreras K-Pop

Esta colaboración presenta una edición limitada con un atrevido sabor a sandía y un llamativo color morado, diseñada para conectar con los jóvenes a través de la música, el entretenimiento y espectaculares premios tecnológicos que cautivarán a los fanáticos.

¿A qué sabe la nueva Galleta Festival de Las Guerreras K-Pop?

La innovación en la industria de los snacks en Colombia da un salto gigantesco. Para los fanáticos de la cultura asiática y el entretenimiento digital, el universo de la exitosa serie no se queda solo en la pantalla de streaming.

La tradicional galleta ha transformado su molde clásico para personificar directamente a figuras como HUNTR/X y Honmoon, con diseños exclusivos hechos a la medida. Sin embargo, la gran revelación está en su interior: un delicioso y cremoso relleno con sabor a sandía. Todo esto viene acompañado de una galleta en un icónico tono morado, un color que rinde homenaje a la estética visual del K-Pop y a la apariencia de Yumi, la protagonista principal de esta exitosa serie de Netflix.

Con esta apuesta, los consumidores podrán sentir la energía, la amistad y la vibrante mística del pop coreano en cada bocado.

El éxito de la alianza entre Grupo Nutresa y Netflix

Con más de 70 años acompañando a los hogares colombianos, Festival, una de las marcas más representativas de Grupo Nutresa, demuestra que la tradición no está reñida con la innovación. Actualmente, la marca reafirma su liderazgo absoluto en el mercado nacional de galletas dulces, ostentando un impresionante 40% de participación en valor y logrando ventas que superan los 35 millones de paquetes individuales al mes.

Este sólido posicionamiento es el resultado de saber escuchar a sus consumidores y evolucionar con ellos.

Innovar no es solo presentar un nuevo sabor; es formar parte de la conversación del consumidor y celebrar lo que le hace mover el corazón

Señala Ana Milena Dorado, Gerente de Marketing de Galletas, Pastas y Snacks de Nutresa.

La ejecutiva destaca que unirse a Netflix permite a la marca acompañar a los jóvenes en un territorio donde la valentía y el poder personal son fundamentales, entregando un producto disruptivo y mágico.

Cortesía: Festival

Despliegue 360: Una campaña diseñada para el entorno digital

La estrategia de marketing digital incluye:

Alianzas estratégicas con creadores de contenido relevantes para la Generación Z.

Amplificación digital de alto impacto.

Publicidad exterior y gestión integral de relaciones públicas.

Presencia destacada en puntos de venta físicos con más de 5.000 piezas de visibilidad.

Promociones y premios: ¿Cómo participar en la campaña de Festival?

La experiencia diseñada por Festival y Netflix trasciende el producto físico para recompensar la fidelidad de sus consumidores.

Para dinamizar aún más el mercado, la marca ha activado una agresiva promoción nacional que abarca todo su portafolio de productos. Entre el 15 de septiembre y el 24 de octubre, los consumidores tendrán la oportunidad de ganar tecnología de última generación, incluyendo celulares inteligentes y audífonos de alta gama.

De esta manera, Galletas Festival no solo entrega un producto innovador en sabor y diseño, sino que se consolida como una marca audaz capaz de liderar y dictar las tendencias de la cultura pop en Colombia, demostrando que la música, la diversión y un buen snack son la combinación perfecta.