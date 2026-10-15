Murió reconocido y prestigioso cantante: esto ocurrió

En Brasil hay un profundo dolor debido a que falleció uno de los cantantes más icónicos de axé, el género que mezcla ritmos bailables y está muy asociado al Carnaval de Salvador de Bahía.

Ernesto de Souza Andrade Júnior, conocido en la escena musical como Netinho, murió el pasado 13 de octubre de 2026, a sus 60 años.

Este artista nació el 12 de julio de 1966 en Santo Antônio de Jesus, estado de Bahía, Brasil, y en 1988 comenzó a ganar reconocimiento al ser el vocalista de la Banda Beijo.

Además, en 1993 continuó su carrera musical como solista e interpretó éxitos como 'Milla', 'Fim de semana', 'Estrela primeira' y 'A vida é festa'.

Así se confirmó la muerte de Netinho, el reconocido cantante de Brasil

Los seres queridos de Netinho, el icónico cantante de Brasil, informaron su deceso mediante un emotivo post redactado en redes sociales.

"Con una tristeza que corta el alma, comunicamos el fallecimiento de Netinho. En los últimos meses, se enfrentó a un linfoma B no-Hodgkin, que evolucionó a una falla renal y síndrome de disfunción múltiple", se precisó.

"Fue un extraordinario artista, talentoso, sensible e innovador. Netinho construyó una carrera marcada por la alegría, la música y un carisma inconfundible. Su voz, su energía y su forma muy particular de conectarse con el público dejan un legado que permanecerá para siempre en la memoria y corazón de sus fans, amigos y todos los que tuvieron el privilegio de seguirlo", se añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Netinho tras su muerte

Luego de que se difundió el comunicado, los internautas de Netinho expresaron múltiples mensajes de condolencias y luto.

"Luchó valientemente y con una energía hermosa", "mis sentimientos están con toda su familia", "es una gran tristeza para el arte y para el país", "descansa en paz", "gracias por tanta felicidad", "nunca lo olvidaremos", "desde ya lo extraño", "me duele mucho esta noticia" y "lo recordaremos con sus hermosas canciones", han sido algunas de las reacciones.