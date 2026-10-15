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Quiénes reciben la nueva prima en Colombia aprobada por decreto del Gobierno

El Gobierno nacional oficializó una prima adicional en Colombia. Entérese de los requisitos, montos y a qué ciudadanos está dirigida.

Foto: diseñada por Freepik.

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
04:27 p. m.
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El Gobierno Nacional de Colombia oficializó la expedición del Decreto 1038, una normativa que establece el pago de una nueva prima y un bono especial dirigido a un grupo clave de la fuerza pública en el país.

Esta medida busca otorgar un estímulo económico directo para reconocer el trabajo y compromiso de quienes garantizan el orden público en el territorio nacional.

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A continuación, le explicamos en detalle quiénes son los beneficiarios, qué características tiene este incentivo económico y cómo se realizará el trámite de entrega de los recursos.

¿Quiénes reciben la nueva prima en Colombia?

De acuerdo con lo estipulado en el texto del decreto, el bono económico está destinado de manera exclusiva a los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Entre los ciudadanos beneficiados se encuentran:

  • Oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.
  • Soldados profesionales e infantes de marina profesionales.
  • Integrantes del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.
  • Patrulleros en servicio activo que cumplan los requisitos.

Es fundamental que los uniformados cumplan cabalmente con las condiciones establecidas en la ley para poder acceder a este desembolso.

Condiciones clave del bono especial: ¿Es factor salarial?

Uno de los puntos más relevantes fijados por el Gobierno es la naturaleza de esta prima. La normativa aclara que este dinero no constituye factor salarial ni prestacional bajo ninguna circunstancia.

Esto significa que el incentivo no modifica la base prestacional de los uniformados. Por lo tanto, no se computará dentro del cálculo para la asignación de retiro o pensión de los beneficiarios al momento de culminar su tiempo de servicio activo en la institución.

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