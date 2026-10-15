Trap colombiano: el género que está creciendo aceleradamente en los streams del mundo

El trap es un subgénero musical del hip hop que tuvo su origen principalmente a finales de los años 90 y principios de los 2000 en Atlanta, Estados Unidos. Uno de los primeros álbumes de trap fue ‘Trap Muzik’, lanzado en el 2003, y sus sonidos se remontan a ritmos que empezaron a sonar gracias a artistas como Jeezy o Gucci Mane.

Crecimiento del trap en Latinoamérica

Pero la internacionalización de este género ha tomado mayor fuerza en los años más recientes y especialmente en Latinoamérica. Arcángel es catalogado como uno de los pioneros en esta escena al lanzar su éxito ‘Pistolón’, en el 2009, considerada como una de las primeras canciones de trap en español.

Seguido de este aparecieron nuevos éxitos de artistas como Bryant Myers, quien catapultó su canción ‘Esclava’, en el año 2015, como otro de los éxitos más grandes al superar los 297 millones de reproducciones en Spotify.

Pese a que varios de los nombres más sonados del trap latino son el de Bad Bunny, Anuel AA o De la Ghetto, ahora los artistas colombianos que se han sumado a este género ya empiezan a disparar sus propios streams y búsquedas en las listas de reproducción más grandes del mundo.

Mejores artistas del trap colombiano en Spotify

El trap colombiano no ha parado de crecer y esta exposición ya empieza a notarse en las cifras de plataformas como Spotify. En los últimos tres años, sus streams crecieron 160% en Colombia y 46% internacionalmente en Spotify. En el último año, el consumo en Colombia aumentó 83%, frente al 42% registrado el año anterior.

Algunos de los nombres que ya suenan en esta escena han empezado a llevar el género a un exponencial crecimiento tanto en Colombia como en el resto del mundo. Según cifras de Spotify, actualmente, Los Money Makers se encuentran en el puesto #1 en Colombia y en el #3 a nivel internacional.

A estos le siguen GeezyDee, quien es el #2 en Colombia y el #7 internacional, Topboy TGR en el #4 en Colombia y #5 internacional y CARABIN3 es el #8 en Colombia el #9 en el mundo.

Pero las cifras revelan más información sobre el crecimiento de este género, pues los oyentes no se han limitado a escuchar una o dos de las canciones más populares de la escena.

Spotify aseguró que 16.4 millones de fans alrededor del mundo escucharon al menos 10 canciones distintas de trap colombiano durante un periodo reciente de 28 días. En promedio, cada uno exploró 25 canciones diferentes y pasó cerca de 31 minutos por semana escuchando el género.

Dichas cifras evidencian el importante crecimiento que este género ha empezado a tener a nivel nacional y que promete seguir aumentando con una nueva ola de artistas que se han sumado al movimiento.