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¿IA o real? Video aficionado confirmaría qué pasó con la melena del 'Pibe'

Usuarios en redes sociales especulan sobre la veracidad del video mientras otros aseguran que se podría tratar de una estrategia de publicidad.

¿Fue IA? Video confirmaría que rapada del 'Pibe' sí fue real
Foto: 'Pibe' Valderrama | @ColombiaOscura

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
11:05 a. m.
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Carlos el 'Pibe' Valderrama ha revolucionado las redes sociales durante las últimas horas debido a su radical cambio de look; la estrella del fútbol colombiano se cortó por completo su legendaria melena, quedando totalmente rapado.

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Usuarios en redes empezaron a afirmar inmediatamente que el video fue hecho con inteligencia artificial, argumentando que, por ejemplo, la máquina usada por su esposa para terminar de raparlo por completo no tiene la potencia suficiente para hacer un corte así.

De igual forma, excompañeros y otras personalidades demostraron su sorpresa por el cambio extremo que marcaría el fin de una era para uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia.

Video confirmaría que el corte sí fue real

El pasado 13 de octubre, la cuenta de X @ColombiaOscura publicó un video aficionado en el que se observaría al jugador caminando por un parqueadero con su nuevo look; sin embargo, lo extraño es que en el video publicado en las redes sociales del 'Pibe', está totalmente rapado, mientras en el video aficionado se le ve con un poco de pelo, por lo que no se puede comprobar la veracidad del video original del ex futbolista.

De este modo, las teorías sobre la rapada de Valderrama siguen abiertas y se espera por un pronunciamiento oficial por su parte y conocer si definitivamente dejó atrás su característica melena o si todo se trata de algún tipo de estrategia publicitaria.

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'Pibe' Valderrama: estrella del fútbol y el marketing

La importancia de Valderrama para el país y para el fútbol a nivel internacional ha hecho que diferentes marcas comerciales se interesen en contar con él para estrategias de marketing y publicidad; incluso en su página web hace una lista de todas las colaboraciones que ha hecho desde el año 1994 hasta el día de hoy.

De acuerdo a esto, no sería extraño que su nuevo cambio de look corresponda a alguna estrategia comercial, aunque la expectativa sigue estando en el aire.

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