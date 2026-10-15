Menopausia y pérdidas de orina: ¿cuándo dejan de ser normales y qué alternativas existen?

La menopausia marca una nueva etapa en la vida de las mujeres y puede venir acompañada de cambios físicos que van más allá de la ausencia de la menstruación. Entre ellos se encuentran algunas molestias relacionadas con la salud íntima y el funcionamiento del sistema urinario.

La disminución de los niveles de estrógeno puede influir en los tejidos de las vías urinarias y la zona genital, y contribuir a síntomas como la necesidad de orinar con mayor frecuencia, la urgencia urinaria y las pérdidas involuntarias de orina. Sin embargo, estas molestias no se presentan en todas las mujeres y pueden tener diferentes causas.

Aunque hablar de estos síntomas todavía puede generar incomodidad, los especialistas recomiendan no asumir que son una consecuencia inevitable de la edad.

¿Es normal perder orina al toser, reír o hacer ejercicio?

Las pequeñas pérdidas de orina al realizar actividades cotidianas pueden ser una señal de incontinencia urinaria. Cuando ocurren al toser, estornudar, reír, saltar o levantar peso, pueden corresponder a la llamada incontinencia urinaria de esfuerzo, que se presenta cuando aumenta la presión sobre la vejiga.

Por otra parte, sentir una necesidad repentina e intensa de orinar, difícil de controlar, puede estar relacionado con la urgencia urinaria. Algunas mujeres también experimentan un aumento en la frecuencia con la que necesitan ir al baño.

Felipe Restrepo, Marketing Manager North Cone de TENA, explicó que los cambios durante la menopausia pueden afectar el sistema urinario y el suelo pélvico, pero advirtió que no todas las mujeres experimentan los mismos síntomas ni todas las pérdidas tienen el mismo origen.

Por eso, es importante prestar atención a la frecuencia con la que aparecen estas molestias, especialmente cuando generan preocupación o empiezan a interferir con las actividades diarias.

¿Cuándo es necesario consultar a un profesional de salud?

Una pérdida ocasional no necesariamente tiene la misma causa o gravedad que un problema recurrente. Sin embargo, cuando los episodios se repiten, afectan la rutina o llevan a una mujer a dejar de hacer ejercicio, viajar, trabajar o participar en actividades sociales, es recomendable solicitar una valoración médica.

También es importante consultar si las molestias urinarias aparecen acompañadas de dolor o ardor al orinar, sangre en la orina u otros síntomas nuevos, pues pueden requerir una evaluación específica.

La valoración profesional permite identificar las posibles causas y definir el tratamiento según las necesidades de cada paciente.

¿Qué alternativas ayudan a manejar las pérdidas de orina?

Además del tratamiento que pueda recomendar el profesional de salud, existen productos diseñados para acompañar a las mujeres que presentan pérdidas involuntarias de orina.

TENA, marca especializada en el cuidado y manejo de la incontinencia, ofrece soluciones de protección para distintos niveles de pérdida, orientadas a brindar comodidad y permitir que las mujeres continúen con sus actividades cotidianas.

Estos productos pueden facilitar el manejo diario de los síntomas, pero no sustituyen la consulta médica ni el tratamiento cuando se necesita.