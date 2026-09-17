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VIDEO | Estas fueron las pruebas de supervivencia enviadas por los secuestradores del comerciante secuestrado en Bogotá

Sus captores exigían $130 millones a la familia y enviaban pruebas de supervivencia para presionarla.

Valentina Bernal

septiembre 17 de 2026
08:53 p. m.
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Un comerciante que permanecía secuestrado en Bogotá fue rescatado por unidades del Gaula Militar después de tres días de estar retenido por un grupo que, según las autoridades, estaría vinculado con el Clan del Golfo.

Durante el cautiverio, los delincuentes habrían contactado a la familia de la víctima para exigir $130 millones a cambio de su liberación. Como mecanismo de presión, enviaban pruebas de supervivencia del comerciante para demostrar que permanecía en poder de los secuestradores.

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El caso llevó a las autoridades a desplegar un operativo para ubicar el lugar donde estaba retenido y lograr su liberación.

Una prueba de supervivencia alertó a la familia

En medio de las comunicaciones con los captores, la familia recibió un video en el que el comerciante pedía que resolvieran el pago exigido.

"¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no han solucionado lo de la plata? Mami, por favor”, se escucha decir al hombre en la prueba de supervivencia.

Este tipo de material era utilizado por los secuestradores para demostrar que la víctima continuaba con vida y, al mismo tiempo, aumentar la presión sobre sus familiares para que entregaran el dinero solicitado.

Mientras avanzaban las exigencias económicas, los investigadores seguían el rastro de las comunicaciones para establecer quiénes estaban detrás del secuestro y dónde permanecía retenido el comerciante.

Así llegó el Gaula hasta el lugar del cautiverio

Las unidades militares lograron establecer que el hombre estaba retenido en el barrio Paraíso Sur, en Bogotá, donde llevaba aproximadamente tres días.

Con esta información se puso en marcha el operativo de rescate. Las tropas ingresaron al sitio señalado y consiguieron encontrar al comerciante.

La víctima fue rescatada sana y salva, poniendo fin al cautiverio y evitando que la familia tuviera que pagar los $130 millones que estaban siendo exigidos.

El vínculo que investigan con el Clan del Golfo

De acuerdo con las autoridades, las personas involucradas en este caso no actuarían de manera aislada. La investigación apunta a que estarían realizando secuestros y extorsiones para una estructura relacionada con el Clan del Golfo.

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William Caicedo, comandante de la Brigada XIII del Ejército, explicó que la estructura principal estaría ubicada en una zona cercana a Bogotá, en límites de Cundinamarca con otro departamento.

Es allí donde en ese límite está una estructura del Clan del Golfo que fue la que se comunicó en esa línea de trazabilidad con este grupo delincuencial organizado.

Según esta versión, el grupo que habría realizado el secuestro en la capital tendría comunicación o conexión con esa estructura.

Cuatro personas fueron capturadas

Durante el operativo, las tropas no solo consiguieron liberar al comerciante. Cuatro individuos fueron capturados en flagrancia por su presunta vinculación con el secuestro.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial y establecer su responsabilidad individual en los hechos.

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