Rock al Parque tendría cambio drástico en 2026: esto dice la Alcaldía de Bogotá

El calendario cultural de la capital podría tener un giro importante este año. Rock al Parque 2026 no se realizaría en sus fechas habituales y, según información reciente divulgada por la Alcaldía de Bogotá, el festival se movería para octubre, dejando atrás los tradicionales espacios de mitad o final de año.

RELACIONADO Alcaldía de Bogotá advierte que el Gobierno debe controlar las manifestaciones a las afueras del CAN

Aunque todavía no hay un anuncio oficial con días exactos, el cambio ya empieza a generar conversación entre fanáticos y músicos, especialmente porque coincide con la apertura de la esperada convocatoria de bandas, liderada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

Rock al Parque 2026 apunta a octubre: esto revelan los primeros documentos

La pista principal llegó a través de una imagen institucional donde la Alcaldía mostró los eventos mes a mes para 2026.

Allí, Rock al Parque aparece programado para octubre, un mes poco habitual para este encuentro que históricamente se ha movido entre junio y noviembre.

En paralelo, ya están disponibles los pliegos de la Beca Festival Rock al Parque 2026, que marcan el inicio del proceso para seleccionar a las bandas distritales que harán parte del cartel. Para quienes sueñan con llegar al escenario principal, estas son las fechas clave:

Cierre de inscripciones (SICON): 20 de marzo de 2026, a las 5:00 p. m.

Publicación de habilitados: abril de 2026.

Audiciones en vivo: mayo de 2026.

Es decir, aunque el festival se realizaría hacia el último trimestre del año, la competencia por un cupo arranca desde marzo.

Convocatoria abierta y expectativa entre artistas y público

Más allá del posible cambio de fecha, Rock al Parque vuelve a posicionarse como una de las plataformas más importantes para el talento emergente del país.

Las audiciones presenciales serán, como cada año, el filtro decisivo para definir qué agrupaciones pasarán de los ensayos de garaje a tocar frente a miles de personas.

Por ahora, ni Idartes ni la Alcaldía han confirmado oficialmente los días exactos del evento, pero el movimiento a octubre ya marca un nuevo escenario para la planeación de artistas, productores y asistentes.