¿Nuevo amor en La Casa de los Famosos Colombia?: detalles del romántico momento

Los participantes fueron testigos de un nuevo encuentro romántico a altas horas de la noche.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

febrero 25 de 2026
06:11 p. m.
La séptima semana de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ha iniciado con grandes sorpresas ya que la eliminación de Nicolás Arrieta, el ingreso de Melissa Gate y la dinámica de los poderes han influido directamente en la convivencia del lugar.

No obstante, el tiempo para el romanticismo también ha sobresalido ya que ahora se estaría consolidando una segunda pareja en el reality.

Rock al Parque tendría cambio drástico en 2026: esto dice la Alcaldía de Bogotá
¿Cuáles son las parejas dentro de La Casa de los Famosos?

Los fanáticos del programa han sido testigos del romance que Alejandro Estrada y Yuli Ruíz han protagonizado en los días más recientes ya que ambos famosos decidieron darle rienda suelta a sus sentimientos para disfrutar de su compañía.

Sin embargo, un nuevo hecho ha despertado el interés por un novedoso vínculo sentimental ya que Eidevin y Mariana Zapata protagonizaron un romántico beso nocturno, mientras el hombre simulaba darle una serenata a la paisa en compañía de otros compañeros.

Por supuesto, el momento generó conmoción entre los participantes que se encontraban en la habitación. Varios manifestaron que este vínculo se estaría forjando desde el inicio de la competencia al especularse un interés mutuo en ambos.

No obstante, otros expresaron que dicho acercamiento corresponde a una presunta estrategia entre ambos famosos para perdurar más tiempo dentro de la competencia y ser salvados por los colombianos.

Shakira es la primera colombiana en estar nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll
Cruce de palabras entre Manuela y Mariana

Por otro lado, la casa más famosa del país ha atravesado por distintos días llenos de polémicas y desacuerdos. La más reciente confrontación fue protagonizada por Manuela y Mariana, quienes tuvieron un cruce de palabras por el resultado de la prueba presupuestal que indica la cantidad de alimentos que se podrán consumir en la semana.

Según Manuela, su compañera no cumplió con las indicaciones del ‘Jefe’ por lo que la señaló como la responsable si se presentaba una disminución significativa en la totalidad de los puntos.

Dichos señalamientos fueron cuestionados por Zapata, quien, en el más reciente juicio moderado por Melissa Gate, manifestó que la polémica había sido una “excusa” para justificar su intervención en esta dinámica y la próxima nominación.

