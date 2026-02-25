CANAL RCN
Colombia Video

Caso Karina Rincón: su agresor irá a juicio por intento de feminicidio tras golpearla brutalmente con un martillo

La Fiscalía reveló que José Medina sometía a Karina a constantes ciclos de violencia, encerrándola e intentando accederla sexualmente sin su consentimiento.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
09:48 p. m.
La Fiscalía acusó formalmente por intento de feminicidio a José Medina, el hombre señalado de intentar asesinar a Karina Rincón golpeándola más de 20 veces en la cabeza con un martillo. Los hechos se registraron en septiembre de 2025.

De acuerdo con la fiscal del caso, en medio del ataque, el mango del martillo se partió, por lo que el agresor habría salido en busca de otro elemento para seguir golpeando a la mujer.

En ese momento, Medina sostenía una relación con Karina, con quien además tiene una hija.

Fiscal reveló ciclo de violencia contra Karina Rincón

Durante la audiencia, mientras la fiscal relataba los ciclos de violencia a los que habría sometido a la víctima, el hombre reaccionó con burla e ironía.

La fiscal señaló que Medina en ocasiones encerraba en el cuarto a Karina y trataba de accederla sexualmente sin su consentimiento.

Según el abogado de la víctima, el día del ataque Medina le pidió a su suegra ir a recoger a su hija al colegio, pues pensaba que había terminado con la vida de Karina.

Se espera que el juicio en su contra inicie en mayo de este año. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 30 años de cárcel.

El brutal ataque contra Karina Rincón

El ataque ocurrió en septiembre de 2026, cuando Karina fue golpeada en reiteradas ocasiones por Medina con un martillo.

De acuerdo con su familia, ella ya estaba separada de él y tres veces lo había denunciado por violencia intrafamiliar, sin embargo, nunca obtuvo la atención necesaria.

Tras el ataque, Karina fue remitida en estado crítico a una UCI en Bogotá. Allí fue sometida a varias cirugías de reconstrucción craneal.

