Filtraron video íntimo de Wendy Guevara: la influencer se pronunció

Wendy Guevara, conductora de La Casa de los Famosos México y quien tuvo un breve paso por Colombia durante la emisión de la primera temporada, fue víctima de un hecho de violencia sexual, luego de que filtraran un video suyo sosteniendo relaciones.

La influencer se pronunció tras lo sucedido y no dejó que la situación la afectara, aunque reconoció que esperaba que desde la producción del programa le manifestaran que existía algún problema. Al final, se tomó la situación con su particular gracia.

¿Qué dijo Wendy Guevara tras la filtración de su video íntimo?

Qué más puedo hacer si es algo que hacemos todos, pero a muy pocos nos violan la privacidad. ¿Qué hago yo hermanas? Es algo que no está en mis manos, se metieron a mi Instagram y desde ahí lo publicaron, ya cambiamos las contraseñas.

Tras estas primeras palabras, Wendy aprovechó el momento para hablar con su particular tono. "Si subieron video de la Kim Kandarshian, ¿yo qué me puedo esperar? Yo soy una simple mortal al lado de la Kim Kardashian, de Paris Hilton, de todos los que han subido".

¿Cómo se filtró el video de Wendy Guevara?

El video en mención de la influencer, se publicó en la misma cuenta suya de Instagram a través de las historias y aunque lo borraron, terminó rondando en redes sociales. Ante esta situación, Wendy reiteró que ella no fue quien lo subió.

RELACIONADO Así reaccionó la hija de Karina García tras el viral cambio de look de la exparticipante de La Casa de los Famosos

"Hay mucha gente que va a especular y a decir que yo lo subí, que piensen lo que quieran, yo no me voy a desgastar, lo que me gusta es trabajar y pues ni modo", comentó Guevara.

Además, sobre su miedo, era relacionado con temas de trabajo. "Ya hablé con mis jefes de la chamba (trabajo) y pensé que me iban a regañar. Me dijeron no eres a la primera que le pasa no te sientas protagonista".