“Me quedé con ganas”: Alejandro Estrada y Yuli Ruíz se reencontraron en La Casa de los Famosos

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia está llegando a su fin y los cuatro finalistas han manifestado su emoción por lograr sobrevivir más de cuatro meses aislados de su realidad, sin sus familiares y con personas desconocidas.

Por esto, el más reciente ingreso de algunos exparticipantes ya ha generado gran conmoción entre los famosos, pues se presenciaron reencuentros especiales y se revivieron varias de las polémicas más fervientes de la competencia.

¿Cómo fue el reencuentro entre Alejandro y Yuli?

El regreso de los exparticipantes generó amplias reacciones entre todos ya que una importante cantidad de información desde el mundo exterior se ha ido revelando poco a poco entre los finalistas.

No obstante, uno de los momentos más esperados fue el reencuentro entre Alejandro y Yuli, quienes sostuvieron un acercamiento sentimental en meses pasados.

Pese a que dicho encuentro se dio por medio de un congelado, el actor aprovechó la oportunidad para hablar con la antioqueña sobre el vínculo que sostuvieron en competencia, los errores que cometieron y los asuntos que quedaron pendientes por resolver entre ambos.

“Yuli, nada, lo mismo (...) sin ningún rencor, todo positivo. Me quedé con lo más bonito que sucedió entre nosotros que solo tú y yo lo sabemos y por ahí Colombia por lo que vio. Me quedé con algunos sinsabores (...) y con ganas. Sin embargo, el Alejo del futuro tendrá que hablar contigo”, afirmó el hombre.

Este reencuentro se dio en el marco de las recientes declaraciones por parte de la mujer, quien manifestó, en días recientes, que brindará su apoyo al actor para que pueda lograr convertirse en el ganador de la tercera temporada.

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Por otro lado, la mujer también aprovechó el congelado para dedicarle un sentido mensaje al finalista ya que le expresó no sentir ningún tipo de arrepentimiento tras haber protagonizado su vínculo sentimental pese a que sostenía una relación en el mundo exterior.

No obstante, esta hizo uso del término “migajera” con el que un sin fin de internautas la han asociado al tener nuevos acercamientos a Bernal pese a que este manifestó no tener intención de sostener un vínculo sentimental con esta.