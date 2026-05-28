Murió ícono del humor en Colombia: confirmaron su fallecimiento

El humor y el arte callejero en Colombia están de luto tras confirmarse la muerte de William Hernando Jerez Medina, conocido artísticamente como ‘Mimo Garo’. El reconocido humorista santandereano falleció en las últimas horas, dejando una profunda tristeza entre seguidores, artistas y comunidades de Málaga y Bucaramanga.

La noticia fue difundida a través de redes sociales y medios regionales, donde amigos y ciudadanos recordaron el legado del artista, famoso por sus presentaciones de pantomima y clown en espacios públicos de Santander.

¿Quién era Mimo Garo, el humorista que murió en Santander?

Mimo Garo se convirtió en una figura emblemática del arte callejero colombiano gracias a sus espectáculos llenos de humor, expresión corporal y sensibilidad. Su trabajo logró conectar con niños, jóvenes y adultos, especialmente en plazas, parques y calles donde transformaba cualquier espacio en un escenario.

William Jerez nació en Málaga, Santander, y en 1984 llegó a Bucaramanga con el sueño de estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Sin embargo, tras cursar seis semestres tomó una decisión que cambió su vida: abandonar la carrera para dedicarse por completo a la pantomima.

Con el paso de los años construyó un personaje reconocido por su capacidad de transmitir emociones sin necesidad de palabras. Su estilo sencillo y cercano hizo que muchas personas lo recordaran como un artista humilde y apasionado por hacer reír.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Mimo Garo?

Hasta el momento, las autoridades y familiares no han confirmado oficialmente las causas del fallecimiento del humorista colombiano. Pese a ello, en redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y homenajes de personas que siguieron de cerca su carrera artística.

Uno de los mensajes más compartidos fue publicado desde Málaga, Santander, donde destacaron el impacto cultural que dejó el artista en la región.

“Hoy Málaga despide a un artista que convirtió el silencio en emoción y las calles en escenario”, señalaron en una de las publicaciones que rápidamente generó reacciones.

Seguidores y ciudadanos también expresaron su tristeza con comentarios como “qué triste noticia”, “gran humorista” y “paz en su tumba”.

El legado que deja Mimo Garo en la comedia colombiana

Aunque su trabajo estuvo alejado de la televisión nacional y los grandes escenarios, Mimo Garo logró construir una conexión especial con el público desde el arte callejero y la pantomima.

Su muerte deja un vacío importante entre quienes defienden el humor como herramienta cultural y social en las regiones. Muchos artistas locales lo consideran una inspiración por haber apostado por el clown y la expresión corporal en tiempos donde ese tipo de propuestas pocas veces tenían visibilidad.

Mientras continúan las reacciones en redes sociales, el nombre de Mimo Garo empieza a ser recordado como uno de los referentes culturales más queridos de Santander.