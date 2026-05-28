Consejo Nacional Electoral entrega balance previo a las elecciones presidenciales

A tres días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, entregó un panorama sobre los preparativos y las garantías de la jornada.

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En entrevista con A lo que vinimos electoral, el funcionario destacó la importancia de los testigos electorales, el reporte de irregularidades en el exterior y el cumplimiento de la veda de campaña.

“Tenemos hoy cubiertas el 96% de las mesas de votación, más de 280.000 testigos electorales están presentes en las 120.000 mesas”, aseguró Quiroz, al precisar que la inscripción de estos veedores se cerrará este jueves a las 5:00 p.m.

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El CNE habilitó un tablero digital para que las campañas hagan seguimiento en tiempo real de la cobertura de sus testigos.

Jurados voluntarios en el exterior

El presidente del CNE reconoció que en las votaciones fuera del país se han presentado inconvenientes debido a que los jurados son voluntarios. “A diferencia de lo que pasa en el territorio nacional, los jurados de votación en el exterior no están obligados por Constitución y por la ley”, explicó.

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Por ello, hizo un llamado a los colombianos residentes en el extranjero para acreditarse como jurados y garantizar el derecho al voto durante los ocho días de la jornada.

Denuncias y cuentas claras

Quiroz confirmó que ya llegaron denuncias contra actos de campaña en plena veda electoral, como los del candidato Iván Cepeda. “La Sala Plena tendrá conocimiento de cualquier tipo de denuncia que supuestamente infringe las reglas claras sobre las elecciones”, indicó.

Sobre el aplicativo de Cuentas Claras, recordó que los candidatos tienen hasta dos meses después de la elección para reportar todos sus gastos de campaña. “Más allá de ser una obligación legal, debe ser una obligación moral de cara a la ciudadanía”, subrayó.

El presidente del CNE invitó a los colombianos a participar masivamente en la jornada del domingo: “Hay que salir a votar en paz y en familia. Voten como quieran, pero salgan a votar, es lo más importante para nuestro país”.