Reviven video de Yeison Jiménez en el que tildó de sucesor al cantante que hoy es semifinalista de su reality

La Banda del Aventurero se encuentra tras la búsqueda de su voz principal por medio de un reality con el que están conociendo el talento de cientos de artistas nacionales que hoy rinden homenaje a Yeison Jiménez.

Las redes sociales se han convertido en la plataforma idónea para que se den a conocer fragmentos pequeños de algunas audiciones por lo que, en las horas más recientes, se logró observar la participación de un joven artista que no solo conoció al caldense, sino que también cantó junto a él y recibió un contundente halago de su parte.

Audiciones para la Banda del Aventurero

Yeison Jiménez pasó de hacer historia a convertirse en toda una leyenda del género regional colombiano por lo que su muerte hoy sigue enlutando a todo un país que vio nacer su carrera cuando tan solo era un adolescente.

Pese a que su familia ha logrado mantener más vivos que nunca varios de sus proyectos, hoy una de las apuestas más ambiciosas corresponde a la búsqueda de la voz principal de su banda para continuar su legado por medio de su agrupación musical.

Pero durante este proceso los jurados, que corresponden principalmente a su esposa Sonia Restrepo, el mánager de la banda y una reconocida periodista de entretenimiento, se han llevado gratas sorpresas.

Este ha sido el caso de Sergio Aristizabal, cantante y compositor, quien ya posee una amplia fanaticada por dedicarse a interpretar canciones del género regional colombiano.

El joven artista compartió, por medio de sus redes sociales, detalles de la que fue su audición para el reality al interpretar la canción ‘Tenías razón’ junto a la banda de Jiménez.

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¿Yeison Jiménez anunció a su sucesor en 2017?

Sin embargo, un clip que revivió ya es tendencia y ha dejado paralizados a todos los internautas, pues en este se observa a Aristizabal, en el año 2017, en compañía de Yeison Jiménez en la misma tarima.

Allí el “aventurero de Colombia” dio un sorprendente discurso en donde exaltó el talento del joven cantante e insinuó que, en caso de dejarse guiar, podría convertirse en su “sucesor”.

“Voy a decir algo, cuando escuché a este muchacho yo le escribí a Cesar. Si Dios lo guía y si el pelado se deja guiar, este pelado puede llegar a ser el próximo Yeison Jiménez de Manzanares”, aseguró Jiménez.

Como si fuera parte de una inesperada predicción, los internautas no han parador de considerar este suceso no como una simple coincidencia, sino como un verdadero anticipo del futuro. Aristizabal, quien también es oriundo de Manzanares, hoy es semifinalista del reality de su banda.

“Yeison Jiménez me dio una razón para soñar, para creer en mi voz, en mi historia, como él me dijo siempre. Me he dejado guiar por Dios y hoy siento un llamado para honrar su legado, con mi música, su música y una nueva historia: el guerrero”, señaló Aristizabal.