Horóscopo de hoy: viernes 29 de mayo de 2026

La comunicación, las decisiones financieras y las relaciones personales tendrán un papel importante. Será una jornada favorable para aclarar dudas, ordenar prioridades y prepararse para nuevas oportunidades que comenzarán a manifestarse durante las próximas semanas.

RELACIONADO Reviven video de Yeison Jiménez en el que tildó de sucesor al cantante que hoy es semifinalista de su reality

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu energía estará enfocada en resolver asuntos que has venido aplazando. Hoy descubrirás que una conversación pendiente puede abrir puertas inesperadas. En el amor, evita responder por impulso. Un color rojo intenso podría darte confianza adicional.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las finanzas llaman tu atención. Es un buen día para revisar gastos, suscripciones o compromisos económicos. Una noticia relacionada con un familiar podría cambiar algunos planes del fin de semana. Escucha más y juzga menos.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Con el Sol transitando tu signo, tu capacidad para comunicar ideas está en uno de sus mejores momentos. Aprovecha para presentar proyectos, negociar o aclarar malentendidos. Un mensaje que parecía insignificante terminará siendo importante.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tu intuición estará especialmente activa. Si algo no te convence, vale la pena analizarlo antes de avanzar. En el ámbito laboral, una persona podría buscar tu consejo. Tu sensibilidad será una fortaleza y no una debilidad.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La vida social trae sorpresas agradables. Un encuentro casual podría derivar en una amistad o alianza interesante. También es un día favorable para destacar en redes sociales o actividades públicas. Evita exagerar expectativas.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El orden será tu mejor aliado. Una tarea que parecía complicada comenzará a simplificarse cuando dividas el problema en partes pequeñas. Cuida la postura y los descansos si pasas muchas horas frente a pantallas.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las oportunidades de aprendizaje aparecen donde menos las esperas. Un libro, documental o conversación podría darte una idea que marcará las próximas semanas. En temas sentimentales, la sinceridad tendrá mejores resultados que la diplomacia excesiva.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Es momento de dejar atrás una preocupación que ha ocupado demasiado espacio en tu mente. Tu capacidad de transformación será evidente durante este viernes. Una noticia relacionada con dinero o documentos podría favorecerte.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las relaciones serán protagonistas. Hoy descubrirás quién realmente está dispuesto a apoyarte. Buen momento para planear viajes, escapadas o actividades al aire libre. Una coincidencia podría parecer casi mágica.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La disciplina sigue dando frutos. Aunque algunos resultados todavía no son visibles, estás construyendo bases sólidas para junio. En el trabajo, evita asumir responsabilidades que corresponden a otras personas.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu creatividad estará encendida. Ideas poco convencionales podrían generar soluciones brillantes. Si trabajas en proyectos artísticos, tecnológicos o digitales, es un día para experimentar. Una amistad traerá una perspectiva valiosa.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El hogar y los asuntos familiares cobran relevancia. Puede ser un buen momento para reorganizar espacios o retomar una tradición que te haga sentir bien. Tu empatía ayudará a resolver una situación que parecía complicada.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.