Santos de Brasil se pronuncia sobre la gravedad de la lesión de Neymar: esto dijo el club

La tranquilidad de la selección brasileña se vio sacudida a pocos días del inicio del Mundial 2026. Tras incorporarse a la concentración de la Seleção en Granja Comary, el astro Neymar Jr. encendió las alarmas de todo un país al confirmarse que su estado físico es más complejo de lo que inicialmente se reportó.

El cuerpo médico del seleccionado, reveló tras una nueva resonancia magnética que el delantero sufre una lesión muscular de grado II en la pantorrilla derecha (una rotura parcial de fibras), lo que requiere de dos a tres semanas de recuperación.

Con este diagnóstico, el '10' queda descartado para los amistosos ante Panamá y Egipto, y su presencia en el debut mundialista del 13 de junio frente a Marruecos es una incógnita.

Santos se pronunció sobre la lesión de Neymar

La noticia generó un inmediato sismo mediático y sembró dudas sobre el manejo físico que el jugador recibió en su club. Ante este escenario de incertidumbre y críticas veladas, el Santos FC emitió un pronunciamiento oficial para defender de forma tajante la gestión de su departamento médico ante la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), rechazando cualquier tipo de ocultamiento sobre la gravedad del cuadro.

A través de una nota oficial, la directiva del Peixe enfatizó que actuó con absoluta transparencia y rigor profesional. El club aclaró que todos los estudios clínicos, incluyendo las primeras resonancias realizadas tras el partido del 17 de mayo contra Coritiba, fueron compartidos oportunamente con la CBF el pasado 18 de mayo, precisamente el mismo día en que el técnico Carlo Ancelotti anunció la lista definitiva de 26 convocados.

Para disipar los cuestionamientos, la entidad albinegra recordó el fuerte vínculo que une a ambos cuerpos médicos:

"Absolutamente todos los informes fueron entregados. Además, el actual equipo de fisioterapeutas de la selección brasileña está integrado por profesionales que pertenecen a la plantilla del propio Santos FC y que acompañan a Neymar en sus procesos de rehabilitación desde hace más de una década".

Con este argumento, el club subraya que el cuerpo técnico de la Canarinha poseía información de primera mano y conoce al detalle la capacidad de respuesta física del atacante de 34 años.

Desde la perspectiva del Santos, el plazo de recuperación comenzó a correr el día de la lesión, por lo que respaldan una evolución favorable que le permita disputar la Copa del Mundo, a pesar de la comprensible cautela de los médicos de la selección, quienes evalúan su evolución día a día en un régimen de tratamiento intensivo.