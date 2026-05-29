Placa de una obra en construcción se desplomó y cayó sobre varios trabajadores en Floridablanca

Una emergencia en construcción sacudió el sector del Bosque en Floridablanca, Santander, cuando una estructura de un conjunto residencial colapsó dejando a seis trabajadores heridos, dos de ellos en condición delicada.

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El grave incidente ocurrió en una obra ubicada frente a las urgencias de la clínica Foscal, donde las víctimas recibieron atención inmediata.

De acuerdo con el reporte de autoridades médicas, los trabajadores atrapados son hombres y mujeres con edades entre los 20 y 60 años que quedaron bajo los escombros cuando una placa de la construcción cayó sobre ellos.

Martha Porras, vecina del sector y testigo del hecho relató los momentos de angustia que se vivieron:

Cuando vi que eso se desplomó (…) eso fue cayendo. Vi que unos corrían para allá, otros para acá, y yo empecé a gritar como una loca, y la verdad que eso fue tremendo.

¿Qué pasó con los trabajadores heridos tras desplome de una placa?

El balance oficial indica que las seis personas ingresaron inicialmente como heridos al centro médico. Dos de ellos continúan bajo monitoreo estricto debido a la gravedad de sus lesiones tras quedar atrapados bajo la estructura.

Otras personas en el lugar también presentaron cuadros de asfixia y requirieron atención médica.

La clínica Foscal, ubicada justamente frente al lugar del accidente, facilitó la respuesta inmediata al siniestro. Marco Silva, jefe de Gestión del Riesgo de Floridablanca, entregó un balance del estado de salud de los heridos:

En el reporte nos queda que dos personas salieron con el apoyo de la brigada interna de emergencias, salieron por sus propios medios, y al parecer dos personas no tienen temas médicos de gravedad.

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El edificio se desplomó frente a una clínica de Floridablanca

La brigada interna de emergencias de la obra actuó en coordinación con los equipos de rescate para liberar a los trabajadores atrapados.

El incidente se registró en el área metropolitana de Bucaramanga, específicamente en el sector del Bosque de Floridablanca, una zona con importante actividad constructora y frente a la clínica Foscal.

Las autoridades continúan investigando las causas del colapso estructural mientras los dos trabajadores en estado más delicado permanecen bajo observación médica. El resto de los afectados evoluciona favorablemente según los últimos reportes.