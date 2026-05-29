Video: explotó un cohete de Blue Origin de Jeff Bezos en Florida

Blue Origin, la compañía aeroespacial fundada por Jeff Bezos, sufrió un nuevo revés luego de que uno de sus cohetes New Glenn explotara durante una prueba en Cabo Cañaveral, Florida.

El incidente ocurrió durante un ensayo técnico previo a futuros lanzamientos y volvió a poner bajo presión el ambicioso proyecto con el que la empresa busca competir contra SpaceX.

En este accidente no se reportaron fallecidos y todo el personal fue evacuado a tiempo.

¿Qué pasó con el cohete New Glenn de Blue Origin?

La explosión ocurrió durante una prueba conocida como "hot fire", una etapa clave en la que los motores son encendidos mientras el vehículo permanece asegurado en la plataforma de lanzamiento.

Videos captados desde las inmediaciones de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral muestran cómo el cohete activó sus motores y, pocos segundos después, una potente explosión envolvió la estructura entre llamas y una enorme columna de humo.

Blue Origin confirmó posteriormente que durante el ensayo se registró una "anomalía", término utilizado habitualmente en la industria aeroespacial para describir fallas técnicas cuya causa aún no ha sido determinada.

Jeff Bezos también se pronunció sobre lo ocurrido y aseguró que todos los trabajadores se encuentran a salvo. Además, señaló que ya se inició una investigación para establecer qué provocó el incidente.

¿Por qué este incidente es importante para Blue Origin?

El accidente llega en un momento especialmente sensible para la compañía. New Glenn es el proyecto más importante de Blue Origin y representa la apuesta de la empresa para competir en el mercado de lanzamientos pesados, actualmente dominado por SpaceX.

El cohete estaba destinado a futuras misiones comerciales, incluyendo el despliegue de satélites para el proyecto de internet espacial de Amazon, iniciativa que busca rivalizar con Starlink, la red desarrollada por Elon Musk.

La situación se agrava porque hace pocas semanas otro lanzamiento de New Glenn presentó inconvenientes que dejaron una carga útil en una órbita incorrecta, situación que derivó en una revisión por parte de las autoridades aeronáuticas estadounidenses.

Por ahora, Blue Origin identifica las causas de la explosión antes de retomar sus pruebas y futuros lanzamientos. La investigación podría retrasar algunos cronogramas previstos para los próximos meses.

Mientras tanto, SpaceX continúa ampliando su ventaja en el sector aeroespacial, obligando a Blue Origin a acelerar el desarrollo de sus tecnologías para mantenerse en la competencia.

El incidente representa un golpe importante para la empresa de Jeff Bezos, aunque la compañía insiste en que continuará adelante con su programa espacial.