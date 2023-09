¿Maluma se casa?: reveladora foto demostraría la unión de 'Papi Juancho' con Susana Gómez

El pasado martes 26 de septiembre, Maluma compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram que dieron mucho de qué hablar. El reconocido artista antioqueño, de 29 años, dio pistas de una potencial pedida de mano a su novia Susana Gómez. Las seguidoras de 'Papi Juancho' expresaron su despecho por la reveladora fotografía.

Maluma está atravesando un exitosos momento en su carrera musical. El cantante y compositor oriundo de Medellín lanzó una canción con el mexicano Carín León, uno de los artistas más sonados en los últimos meses. 'Según Quién' fue un éxito a nivel mundial y ya está cerca de llegar a las 40 millones de reproducciones en YouTube.

Juan Luis Londoño Arias aprovechó un tiempo libre para viajar con su novia, a una paradisiaca playa. El cantante de temas como' Farandulera', 'Obsesión', y 'La temperatura' y 'Carnaval' posó junto a un mar azul con Gómez. En la última foto, aparece la mano de su pareja, la cual luce un espectacular anillo. Cabe resaltar que su relación con la hermosa arquitecta fue formalizada en diciembre de 2021, después de que le dedicó una canción en el Atanasio Girardot.

Estas son las reveladores fotos de Maluma en Instagram



La fotografía del anillo generó todo tipo de comentarios en la famosa publicación, la cual en menos de 24 horas ya superó el 1.300.000 de 'likes'. "Ya vi el anillo jeje cuánto misterio. Cuándo le veremos la cara, Dios"; "ay Maluma, ya basta con esas fotos de ella, me lastimas"; "ya deja de postear a esa vieja que me da una rabia"; "espero que ese anillo sea de amistad y no de compromiso"; "Juan Luis espero que ese anillo no sea lo que pienso", escribieron algunos internautas.