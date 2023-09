¡Gigante! Karol G marcará historia en Estados Unidos con concierto en Massachusetts

En 2023, Karol G se ha convertido en una de las artistas más aclamadas del mundo por su público, su gira 'Mañana será bonito' lo confirma. Este jueves, la antioqueña le dará fin a su paso por Estados Unidos, en el que ha tenido un saldo completamente exitoso cantando en Texas, Nueva York, Miami, Chicago, Atlanta, Orlando y más.

Su última presentación en suelo norteamericano será a lo grande, pues entonará sus más grandes temas en el Gillette Stadium de Massachusetts, en un show que tiene previsto comenzar a las 7:00 p.m. y terminar a las 11:00 p.m.

Karol G, primera latina en el Gillete Stadium

No hay duda que este concierto marcará un antes y un después en la carrera de Karol G y -ojalá- en la de los artistas latinos más exitosos que vengan de aquí en adelante. La interprete de éxitos como '200 copas' o 'Amargura' se convertirá en la primera cantante latina en presentarse en solitario en este emblemático escenario.

Mire acá: Exbailarina de Shakira reveló supuesto maltrato de la cantante años atrás

El Gillete Stadium es uno de los estadios más importantes de fútbol americano en Estados Unidos, pues allí es donde ofician de local los New England Patriots, el que es, junto a los Pittsburgh Steelers, el equipo más ganador en la historia de los Super Bowls, con seis títulos.

La presentación de Karol G en este lugar y el hecho de que será la primera artista latina en hacerlo no puede pasar por desapercibido. Entre muchos otros, de los artistas que han cantado en este lugar está The Rolling Stones, Metalica, Cold Play, Taylor Swift, Ed Sheeran, Guns N'Roses, Elton John, Bon Jovi, AC/DC, One Direction, Beyonce, y varios más.

Esto marca la importancia que ha tomado Karol G en los últimos años y que está generando un 'boom' que trasciende fronteras. Este hito seguramente abrirá las puertas para que más artistas latinos lleguen al imponente Gillete Stadium en los próximo años.

Ante más de 60.000 espectadores

De acuerdo al portal oficial, se han vendido aproximadamente el 90% de las boletas para el show de la colombiana este jueves. La capacidad del estadio para conciertos es de un poco más de 60.000 espectadores. ¡Bichota!