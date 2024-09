Franko Bonilla es el nuevo eliminado de MasterChef: ¿Por qué no probaron su plato?

Este viernes 20 de septiembre de 2024, el comediante Franko Bonilla se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia, del Canal RCN.

Este reto de eliminación consistía en que los participantes debían utilizar galletas Ducales y otros ingredientes obtenidos al azar mediante un juego de lotería, Bonilla presentó un plato llamado "Me fui, a la fija", que anticipaba su salida del programa, pues fue favorecido por la suerte.

Este desafío, que ponía a prueba la creatividad y destreza culinaria de los concursantes, fue un momento crucial para Bonilla, quien admitió que su plato no cumplía con las expectativas, ni de él ni de los jueces.

¿Por qué los chef no probaron el plato de Franko Bonilla?

El plato de Bonilla consistía en una hamburguesa hecha con arroz y mazorca, una combinación que no convenció al jurado desde el primer vistazo.

Cuando el chef Jorge Rausch se acercó a degustar, le pidió el nombre de su plato, y al escucharlo, comentó que el nombre era muy apropiado, insinuando que la eliminación de Bonilla era inminente.

El comediante confesó en el atril que había olvidado dos ingredientes importantes y que el arroz le quedó crudo. Además, expresó que su cabeza no estaba en el lugar correcto desde los retos anteriores, y aunque presentó un plato, sabía que no tenía cómo defenderlo.

Jorge Rausch tomó la decisión de no probar el plato, mencionando que no era necesario deliberar con los otros jurados, ya que la presentación y ejecución no estaban a la altura del reto ni del nivel de la competencia.

Un adiós con reconocimiento para Franko Bonilla

A pesar de la eliminación, Bonilla fue elogiado por sus compañeros y jurados por su esfuerzo y dedicación durante la competencia.

El chef Nicolás de Zubiría reconoció su crecimiento a lo largo del programa, mientras que Adria comentó que el comediante se autosaboteó. Con esta salida, Franko Bonilla se convierte en el décimo eliminado de la cocina más famosa del mundo.