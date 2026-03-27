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Ya es un hecho: habrá FUERTE castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2026 por esta razón

¿Quiénes serán los participantes que tendrán que asumir las consecuencias? Estos son los detalles.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
07:28 a. m.
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Llegó un viernes más en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y, por lo tanto, los habitantes de 'Calma' y 'Tormenta' deberán disputar una nueva prueba de beneficio y castigo.

Hasta el momento, no se sabe cuál será el reto asignado por el 'jefe' ni a qué hora exacta se disputará, pero lo que sí está definido es cuál será la ventaja con la que contará un equipo y qué tipo de 'problema' tendrá que asumir el otro.

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Los detalles fueron revelados por Carla Giraldo, la presentadora de La Casa de los Famosos Colombia 2026, al final de la gala del jueves 26 de marzo.

Este será el fuerte castigo que habrá en La Casa de los Famosos Colombia 2026

De acuerdo con lo que se dio a conocer en la señal principal del Canal RCN, el equipo que pierda la prueba de beneficio y castigo tendrá que realizar un esfuerzo físico extremo.

Además, en caso de que no cumplan todas las condiciones estipuladas por el 'jefe', afectarán la luz de la 'casa más famosa del país'.

Mientras tanto, el equipo vencedor contará con el beneficio de poder ponerse de acuerdo para salvar a uno de sus integrantes de la placa definitiva de nominación.

¿Qué más pasará este viernes en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Aparte de la prueba de beneficio y castigo, este viernes volverá a revolucionarse la competencia en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

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La razón es que dos exparticipantes entre Luisa Cortina, Beba de la Cruz y Marilyn Patiño tendrán la oportunidad de reingresar. Una de ellas será elegida por los famosos que siguen participando, mientras que la otra por los televidentes.

Todo esto sucederá después de que Manuela Gómez se convirtió en la más reciente eliminada debido a que se la llevó el 'camión de la mudanza' por ser considerada un 'mueble'.

 

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