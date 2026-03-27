ATENCIÓN: el 'jefe' tomó decisión de ÚLTIMA HORA en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y ya es oficial

En la gala que se llevó a cabo el jueves 26 de marzo de 2026 en La Casa de los Famosos Colombia, pasó de todo.

Juanda Caribe, que es el líder de la semana, defendió su poder de salvación y le entregó a Mariana Zapata un cofre que finalmente terminó incluyendo a Eidevin López en la placa de nominación.

Además, el 'camión de la mudanza' volvió al reality y, por decisión de la mayoría de participantes, que hablaron en el confesionario con el 'jefe', se llevó a Manuela Gómez por ser considerada 'mueble'.

Sin embargo, no todo terminó ahí, sino que en la última parte de la gala se tomó una decisión que no se esperaba ninguno de los televidentes y, además, también será una sorpresa para los famosos que se encuentran en competencia. ¿Cuál fue?

Esta fue la decisión que el 'jefe' tomó a última hora en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de que se conoció el veredicto y Manuela Gómez abandonó para siempre La Casa de los Famosos Colombia 2026, se encontró con Carla Giraldo y ella le anunció una noticia que revolucionará el juego.

Y es que, aunque se estaba esperando que solo una exparticipante reingresara con el 'poder de la resurrección', finalmente serán dos.

Es importante recordar que las famosas que están habilitadas para volver al reality son Luisa Cortina, Beba de la Cruz y Marilyn Patiño.

Además, una elección la realizará la casa, mientras que de la otra se encargará el público.

"¡La casa y el público deciden! Dos exhabitantes serán resucitadas. ¿Quiénes serán las elegidas?", se comenzó expresando en la cuenta oficial de Instagram de La Casa de los Famosos Colombia.

"No será una, serán dos las resucitadas. El público decidirá cuál de las exhabitantes regresa a La Casa de los Famosos Colombia y la casa también votará", también se manifestó.

¿En dónde ver La Casa de los Famosos Colombia 2026?

La Casa de los Famosos Colombia 2026 se puede seguir durante las 24 horas a través de la App del Canal RCN.

Además, es posible ser testigo de las emociones de la gala mediante la transmisión que se emite noche a noche en la señal principal.