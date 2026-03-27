Se define el otro rival de Colombia en el Mundial 2026: Jamaica y Nueva Caledonia jugaron primer repechaje

La recta final hacia el Mundial de 2026 comienza a tomar forma y uno de los cruces que más atención genera en Colombia es el repechaje internacional entre Jamaica y Nueva Caledonia.

Este duelo, disputado en Guadalajara durante la fecha FIFA de marzo, empezó a perfilar lo que podría ser uno de los rivales de la ‘tricolor’ en la cita orbital.

El compromiso se jugó sobre las 10:00 p.m. del jueves 26 de marzo y, como se esperaba, el equipo de Concacaf logró imponerse. Sin embargo, el resultado dejó más dudas que certezas, pensando en lo que viene.

Jamaica ganó, pero dejó dudas en el repechaje

Jamaica se quedó con la victoria 1-0 frente a Nueva Caledonia en el primer partido del repechaje internacional. Aunque el marcador le permitió tomar ventaja, el desarrollo del juego evidenció algunas falencias en la definición.

El equipo caribeño dominó gran parte del compromiso, pero no logró reflejar esa superioridad en el marcador. De hecho, se enfrentó a un rival que, en el papel, llegaba con menor nivel competitivo, incluso con jugadores semiprofesionales que combinan el fútbol con otras actividades.

El único tanto del partido llegó temprano. A los 19 minutos, Bailey-Tye Cadamarteri aprovechó un error del arquero rival, quien dejó un rebote en el área. El delantero no dudó y envió el balón al fondo de la red para el 1-0 definitivo.

Colombia atento: así se define su posible rival

Este repechaje es clave para Colombia, ya que de aquí saldrá uno de los integrantes del Grupo K del Mundial 2026. El ganador entre Jamaica y Nueva Caledonia deberá enfrentar a la República del Congo el próximo 31 de marzo.

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El equipo que logre superar ese último cruce clasificará directamente al grupo donde ya están instalados Colombia, Portugal y Ucrania.

Por eso, aunque Jamaica parte como favorita, su rendimiento en este primer partido dejó abierta la puerta a la sorpresa. En Colombia, el cuerpo técnico y los aficionados siguen de cerca esta serie, conscientes de que cualquier detalle puede definir el camino en el Mundial.