¡Histeria! El camión de la mudanza se llevó para siempre a un jugador de La Casa de los Famosos

La semana se encuentra a punto de finalizar y los participantes de La Casa de los Famosos Colombia han manifestado su inconformidad con algunas de las decisiones que el ‘Jefe’ ha tomado en los días más recientes.

Algunas de estas quejas obedecen al ingreso de tres exjugadoras, el cambio de planes en la reciente nominación y la llegada inesperada del camión de la mudanza que se llevó a un famoso.

Pese a que algunos participantes manifestaron sus deseos por abandonar el juego, la gran mayoría dio a conocer su nostalgia ante el resultado de la dinámica del polémico camión.

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¿Cuál fue el famoso que abandonó la competencia?

La jornada dio inicio y todos los participantes se encontraban en la sala del recinto tras haber disfrutado del partido de fútbol de la Selección Colombia, en transmisión exclusiva por el Canal RCN.

Pese a que los ánimos estaban arriba, el ambiente en el lugar dio un giro inesperado ya que, después de la prueba de salvación, los famosos se dirigieron a la sala de la casa para recibir la inesperada sorpresa.

Previo al hecho, todos los famosos tuvieron la oportunidad de hablar en el confesionario y revelaron cuál era el participante que consideraron que era el “mueble” de la casa. La gran mayoría coincidieron que la persona que estaba aportando “menos” en el juego era Manuela Gómez.

El sonido del camión encendió las alarmas y todos los famosos manifestaron su temor ante lo que se avecinaba. La decisión fue tomada y Carla dio a conocer que Manuela debía irse de la casa más famosa del país.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que todos expresaron su asombro con la decisión del ‘Jefe’. Yuli fue la participante más afectada, pues rompió en llanto al verse sola en el juego.

¿Quién se llevó la salvación?

La prueba inició y Campanita y Juanda Caribe se enfrentaron para robar la salvación de la semana. La prueba consistió en que ambos tuvieron la oportunidad de tener un tablero estilo hockey en donde debían encestar la mayor cantidad de discos en la zona de su oponente. El jugador que primero vaciara su zona y tuviera la menor cantidad de discos se convirtió en el ganador.

Tras un tenso enfrentamiento, el participante que se llevó el triunfo fue Juanda Caribe por lo que el famoso logró conservar su salvación al ser el líder actual de la competencia.

Por otro lado, Eidevin quedó nominado tras recibir la caja de pandora que fue entregada por Juanda Caribe a Mariana Zapata, luego a Valentino Lázaro y finalmente al barranquillero.

Finalmente, Manuela le dio el candado a Valentino Lázaro, quien tendrá que ir directamente a la sala de eliminación.