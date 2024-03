Georgina Rodríguez homenajeó a Cristiano Ronaldo en la Semana de la Moda de París: fotos

La Semana de la Moda de París siempre da una que otra sorpresa, la cual se roba el foco de todas las cámaras y termina apareciendo en la portada de las revistas de la industria. En 2024, Georgina Rodríguez acaparó todos los focos, pues desfiló portando una camiseta firmada por Cristiano Ronaldo.

Rodríguez y 'CR7' tienen un reconocido apego por la moda, por lo cual son embajadores de reconocidas marcas. La modelo argentina, de 30 años, ha forjado su propio 'imperio'. En su cuenta de Instagram tiene fijadas tres publicaciones, en las cuales presume de tres portadas con Vogue. La principal está combinada con fotos de su familia, recordemos que dicha pareja tiene cinco hijos, dos de ellos en común, y actualmente viven en Arabia Saudita.

La empresaria nacida en Buenos Aires fue una de las grandes personalidades que asistió al Paris Fashion Week (Semana de la Moda de París, en español), donde decidió rendirle tributo a su pareja de ocho años. Rodríguez presentó una creación de Vetements para la colección Women Ready-to-wear Otoño-Invierno 2024/2025.

Rodríguez lució un vestido rojo, el cual tenía el característico número '7' del astro portugués y el 'Ronaldo', que pudo verse en las camisetas del Real Madrid, Manchester United, Juventus, Sporting Lisboa y, ahora, Al-Nassr. Sin duda, está prenda generó conmoción en la capital francesa.

El dorsal tenía la firma del 'Bicho', quien dejó escrito un mensaje en la parte posterior de la pieza: "For the love of my life. Gio x Vetements, Cristiano Ronaldo" ("Para el amor de mi vida").

Fotos de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldom el Paris Fashion Week

😱 El look de Georgina Rodríguez desfilando en el Paris Fashion Week: pic.twitter.com/LKrnM5xmb3 — Samuel Vargas (@SVargasOK) March 2, 2024

Georgina Rodríguez con sus hijos en el Paris Fashion Week: video

Georgina with her kids 😍🤍 pic.twitter.com/cpXgOmPAmt — A (@IconicCristiano) March 1, 2024

