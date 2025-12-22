¡Volvió a temblar en Colombia hoy 22 de diciembre de 2025! Esto se informó

El Servicio Geológico Colombiano, desde las primeras horas de este 22 de diciembre de 2025, ha reportado al menos tres temblores en el país.

De acuerdo con el análisis, el primer movimiento telúrico fue a las 12:45 de la madrugada, mientras que el más reciente, con corte hasta la 12:35 de la tarde, se presentó a las 7:28 de la mañana.

¿En dónde han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes han tenido los temblores de este 22 de diciembre de 2025? Descubra aquí en Noticias RCN los detalles del reporte.

Este ha sido el último temblor que se ha sentido en Colombia hoy 22 de diciembre de 2025

7:28 a.m.

Epicentro: Región fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Cubará (Boyacá), a 37 de Toledo (Norte de Santander) y a 43 de Santa Ana del Táchira (Táchira, Venezuela).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 22 de diciembre de 2025?

12:45 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 2 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

1:26 a.m.

Epicentro: La Paz, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 113 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 15 de Landázuri (Santander) y a 22 de El Guacamayo (Santander).

En Colombia hubo dos temblores fuertes durante el 21 de diciembre: ¿en dónde fueron?

En el cierre del más reciente fin de semana, el Servicio Geológico Colombiano advirtió sobre dos temblores que se sintieron considerablemente.

El primero, que fue a las 9:05 de la mañana, se presentó en Huila, mientras que el otro, que se detectó a las 10:10, fue en Antioquia.

Los datos completos son los siguientes:

9:05 a.m.

Epicentro: Neiva, Huila.

Magnitud: 4.6.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Neiva (Huila), a 16 de Palermo (Huila) y a 23 de Tello (Huila).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

10:10 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Vigía del Fuerte (Antioquia), a 18 de Bojayá (Bellavista) (Chocó) y a 53 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).