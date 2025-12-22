CANAL RCN
Internacional

El Salvador condenó a decenas de pandilleros de la MS-13 a penas de hasta mil años de prisión

De acuerdo con el ente acusador, los procesados fueron responsables de al menos 43 homicidios y 42 desapariciones, además de otros crímenes como extorsión y tráfico de drogas.

cárcel en El Salvador
FOTO: AFP

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
12:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La justicia de El Salvador dictó condenas históricas contra decenas de integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), una de las pandillas más violentas del país, en el marco de la ofensiva impulsada por el presidente Nayib Bukele contra el crimen organizado.

El Salvador extradita a miembros de la secta Lev Tahor acusados de abusos a menores
RELACIONADO

El Salvador extradita a miembros de la secta Lev Tahor acusados de abusos a menores

Condenan a pandilleros en El Salvador a penas de hasta mil años de cárcel

Según informó este domingo la Fiscalía General de la República, 248 pandilleros fueron hallados culpables de múltiples delitos y recibieron penas que suman varios siglos de prisión, incluida una condena que supera los 1.000 años de cárcel.

De acuerdo con el ente acusador, los procesados fueron responsables de al menos 43 homicidios y 42 desapariciones, además de otros crímenes como extorsión y tráfico de drogas.

Uno de los sentenciados recibió una pena de 1.335 años de prisión, mientras que otros diez fueron condenados a castigos que oscilan entre 463 y 958 años de cárcel. La Fiscalía no precisó la fecha exacta de las sentencias ni si estas corresponden a juicios colectivos.

Entre los hechos atribuidos a la estructura criminal, cometidos entre 2014 y 2022, figuran el asesinato de un estudiante universitario y el homicidio de una futbolista, así como una red sistemática de extorsiones a comerciantes y pequeños empresarios.

Según las autoridades, los pandilleros habían establecido bases en distintos sectores de la provincia de La Libertad, desde donde planificaban y ejecutaban sus actividades delictivas.

Estas condenas se producen en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que permite detenciones sin orden judicial y que ha sido el principal instrumento del gobierno de Bukele en su denominada “guerra” contra las pandillas.

Desde su implementación, más de 90.000 personas han sido arrestadas, aunque unas 8.000 fueron liberadas posteriormente tras comprobarse su inocencia, según cifras oficiales.

Cabe mencionar que la estrategia gubernamental sigue generando controversia. Samuel Ramírez, líder de un movimiento de familiares de detenidos que aseguran haber sido capturados injustamente, manifestó que, si bien está de acuerdo en que se aplique la ley a los delincuentes, cuestionó el respeto al debido proceso.

El Salvador aprobó extradición de un venezolano trasladado a mega cárcel de pandilleros
RELACIONADO

El Salvador aprobó extradición de un venezolano trasladado a mega cárcel de pandilleros

A su juicio, la falta de transparencia en los procedimientos judiciales y las condenas extremadamente altas responden más a una estrategia política que a criterios estrictamente jurídicos.

Organizaciones de derechos humanos también han denunciado abusos cometidos durante el régimen de excepción, señalando que al menos 454 personas han muerto en prisión desde 2022. Pese a ello, el gobierno sostiene que la ofensiva ha logrado reducir los homicidios a mínimos históricos y ha devuelto la seguridad a amplios sectores del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Conmoción a nivel mundial: murió reconocido actor a sus 78 años

Estados Unidos

Desde este 26 de diciembre, Estados Unidos intensificará controles para extranjeros que entren y salgan del país

Rusia

Rusia admite avances lentos en diálogos con EE. UU. sobre la guerra en Ucrania

Otras Noticias

Temblor en Colombia

¡Volvió a temblar en Colombia hoy 22 de diciembre de 2025! Esto se informó

El Servicio Geológico Colombiano precisó las zonas en las que se han presentado los temblores de este 22 de diciembre! Estos son los detalles.

Artistas

"Que saque sus pruebas": arden las redes por nueva polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano publicó nuevas capturas de pantalla y dejó un 'picante' mensaje en las redes sociales. ¿Qué ocurrió?

Gobierno Nacional

Asobares rechaza posible aumento de impuestos a licores por decreto del Gobierno

Enfermedades

Ecuador confirmó el primer contagio de la 'supergripe' H3N2 variante K: hay llamado a los ciudadanos

Selección Colombia

¡Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras el último reporte del 2025!