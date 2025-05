Greeicy Rendón aclara el estado actual de su relación: ¿terminó con Mike Bahía?

Greeicy Rendón es considerada como una de las artistas más influyentes del pop colombiano por lo que su gran talento la ha catapultado al estrellato internacional. No obstante, su más reciente actuación en público desató una serie de rumores sobre la situación actual de su relación sentimental.

La vallecaucana tuvo la oportunidad de presentarse durante el Festival ‘La Solar 2025’, que tuvo sede en Medellín. Su gran participación llamó la atención de cientos de asistentes, quienes pudieron apreciar el gran performance de la mujer.

No obstante, momentos previos a su show oficial, los artistas se dispusieron a realizar los respectivos ensayos de sonido. Dicho espacio se convirtió en el blanco de críticas, por parte de varios internautas, quienes afirmaron que habría terminado su relación con Mike Bahía al protagonizar un exótico baile con Beéle.

En el clip se observa a ambos cantantes mientras interpretan la canción ‘Frente al mar’ y se disponen a bailar al ritmo de la música. Sin embargo, los exóticos movimientos de la mujer llaman la atención ya que se le observa muy cerca al barranquillero al realizar movimientos de su cintura.

El video logró un importante alcance en diversas redes sociales en las cuales se desataron algunos debates sobre la presunta separación de Greeicy con su prometido Mike Bahía. Por esta razón, la cantante decidió hablar, por medio de las historias de su cuenta oficial en Instagram, sobre lo que ocurrió en el evento.

Según Rendón, algunas personas aún no comprenden el estilo de baile que ella suele ejecutar cuando una canción es de su agrado. Por esto, confirmó que su relación con Mike se encuentra estable ya que el hombre si entiende este tipo de acontecimientos que se suscitan en medio de su carrera artística.

Mike y yo somos otra cosa que ustedes no van a entender y yo no entiendo por qué la gente encasilla las cosas. Quién dijo que para disfrutar del baile uno no puede tener hijos o pareja, añadió.