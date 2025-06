“No me lo creo”: Greeicy Rendón reacciona atónita a su canción con Karol G

Millones de internautas han viralizado el nuevo tracklist del próximo álbum de Karol G que se estrena a unas cuantas horas. Sin embargo, el impacto también se ha desarrollado a partir de las colaboraciones que se podrán escuchar con este nuevo trabajo musical que promete traer un nuevo concepto en la carrera de la antioqueña.

La intérprete de ‘Química’ no logró contener su emoción al conocer la nueva tracklist que compartió, oficialmente, la antioqueña. Dentro de este importante repertorio, Greeicy Rendón tendrá la posibilidad de colaborar con Karol G en su canción ‘Amiga mía’.

De esta manera, la mujer compartió su reacción, por medio de las historias de su cuenta oficial en Instagram, al emitir gritos de emoción mientras manifestó sentirse agradecida y sorprendida con el trabajo que se logró ejecutar.

Osea… yo estoy como que no me lo creo. Estoy feliz, agradecida, pero ustedes me tienen que entender. Tienen que ver esto. Caro, gracias… esto es demasiado, agregó Rendón.