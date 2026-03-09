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El héroe de Boca: Montero volvió a brillar en Argentina

El portero colombiano fue figura en la clasificación de Boca Juniors después de atajar dos penales en la tanda definitiva.

Álvaro Montero vuelve a ser figura en Boca.
Foto: @Copa_Argentina en X.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
07:00 a. m.
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En la noche del 2 de septiembre, Boca Juniors y Vélez se enfrentaron por los octavos de final de la Copa Argentina y Álvaro Montero volvió a ser figura y le dio la clasificación al 'Xeneize'.

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Aunque la jornada pudo haber terminado de la peor manera para el portero colombiano debido a que cometió un penal al minuto 90+2, el jugador de Vélez la estrelló contra el palo y le dio una oportunidad más a Montero, que la supo aprovechar de la mejor manera.

Los 90 minutos finalizaron con empate sin goles y el paso a cuartos de final debió definirse por disparos desde el punto penal. El colombiano de más de 2 metros inició la tanda de penales de la mejor manera, atajando el primer cobro a Elías Gómez, y culminó su gran noche atajando el quinto y último penal que le dio la clasificación a Boca Juniors.

Furor en Argentina por Álvaro Montero

Las portadas de los principales diarios deportivos en Argentina, el día después de la clasificación, tienen a Montero como imagen principal después de su actuación. Calificativos como 'héroe' o 'gigante' son los que más se repiten en todas las noticias deportivas del país. El colombiano recibió el premio al mejor jugador del partido.

El diario Olé, uno de los más importantes en materia deportiva para los 'gauchos', tituló en su portada: "GIGANTERO", acompañado de una foto de una de las atajadas en la serie de penales, y añadieron: "Montero fue un coloso". Álvaro venía de ser pieza fundamental en la última victoria de Boca Juniors por el torneo local, firmando así una semana clave para terminar de convencer a la hinchada sobre sus cualidades en el arco.

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Después del partido, Álvaro Montero entregó unas palabras para referirse a la clasificación y expresó: "Tiene que ver mucho el trabajo. Siempre confiamos en trabajar y prepararnos muy bien. Estamos en un club que te brinda todas las opciones para poder hacerlo" y finalizó afirmando que estar en Boca es un sueño y un objetivo que siempre tuvo.

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