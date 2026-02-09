Abelardo de la Espriella subió al Metro de Bogotá: su cabeza chocó con el pasamanos

El Metro de Bogotá cada vez más se acerca a ser una realidad en la capital colombiana, pues millones de capitalinos se encuentran a la espera de que este proyecto se consolide en su 100% para optimizar su movilidad por la ciudad.

El avance general del 81,25% de la primera línea, con corte a finales de julio del 2026, y las diferentes activaciones que se han hecho en el sistema, para que la ciudadanía tenga participación del proceso, han generado gran entusiasmo entre los bogotanos.

El presidente Abelardo de la Espriella tuvo la oportunidad de subir a su primer recorrido al ser acompañado por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien guio este y le mostró la operación en su totalidad.

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Presidente de Colombia en el Metro de Bogotá

Las imágenes, publicadas por la Alcaldía de Bogotá, ya han generado amplias reacciones en redes sociales. La visita del mandatario tuvo el objetivo de que Galán pudiera compartir, de primera mano, el avance que ha tenido la importante obra que promete mejorar la movilidad en la ciudad.

El hombre llegó acompañado de todo su esquema de seguridad y demás operarios del Metro. Así mismo, sostuvo una charla con el alcalde sobre el impacto que este nuevo medio de transporte tendrá al facilitar la movilidad de millones de personas.

Según el presidente de la Espriella, dicha obra ya ha generado un gran impacto en la sociedad ya que afirmó sentirse “en otro lugar” al ir transportándose en una de las sillas del vagón.

Sin embargo, uno de estos momentos no pasó desapercibido ya que, mientras Galán invitó al presidente a ver la operación desde la parte delantera del vagón para observar su arranque, de la Espriella se levantó sin percatarse de que sobre su cabeza se encontraba uno de los pasamanos con los que las personas se sujetarán.

El golpe generó las risas del propio mandatario, quien expresó que la situación se encontraba relacionada con “la falta de costumbre”.

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Campaña para ser la voz del Metro de Bogotá

Por otro lado, la Alcaldía de Bogotá se encuentra incentivando una nueva campaña para que los bogotanos aporten ideas sobre cómo debería ser la voz del Metro y lo que esta debería comunicar cuando esté en uso.

Por medio de esta experiencia digital, cada persona puede decir qué tono debería tener el sistema, qué mensajes deberían acompañar los viajes y qué sensaciones debería transmitir.

Este “vocímetro” no busca elegir la nueva voz del Metro, pues su objetivo es alimentar el proceso de diseño de la identidad sonora del sistema, que es un trabajo técnico posterior y a cargo de los equipos responsables del Metro y sector cultural.