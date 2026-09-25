Greeicy y Mike Bahía revelaron el rostro de su hijo en el video de su nueva colaboración

Greeicy Rendón y Mike Bahía han vuelto a sorprender a su fanaticada tras hacer oficial el lanzamiento de su nueva colaboración ‘Sitaku’ con el que ambos artistas han logrado sumergir a su audiencia en su intimidad al revelar los sentimientos más profundos dentro de su núcleo familiar.

Por medio de esta melodía, los vallecaucanos volvieron a unir sus voces para narrar una historia que celebra el amor desde el lado más real, por medio de gestos sencillos como una mirada, un abrazo, una risa y la tranquilidad de saber que al final del día alguien espera en casa.

¿De qué trata la nueva canción de Greeicy y Mike Bahía?

La nueva colaboración habla de situaciones que se viven en la cotidianidad y encuentran en la familia, la complicidad y el momento compartido su lugar más especial.

Según los artistas, dicha melodía tiene el objetivo de que el amor no se entienda como algo perfecto, sino como una elección que se reafirma en los pequeños gestos de cada día, porque todo lo que se hace con amor se disfruta sin culpa.

“Para mí, de las cosas más importantes, y me atrevo a decir que para mi familia, es que el lugar al que lleguemos, el proyecto al que nos sumemos, todo lo que suceda en ese lugar se haga con amor. Que lindo que llegue la noche y estés con tu familia, tu pareja o la persona que amas. Ese lugar seguro es lo importante”, aseguró Greeicy.

Así mismo, la intérprete de ‘Mal o bien’ afirmó su interés por criar a su pequeño Kai con amor, de modo que, su nueva canción es una fiel representación de este sentimiento en familia.

“Aunque a veces lo difícil se conviertan en la rutina, siempre llegará la noche y también tu compañía. Déjame abrazarte que quiero sentirte antes de dormir. Eso para mí es, no importa lo que esté pasando afuera porque si tienes ese lugar a donde llegar en donde te sientes abrazado (...) eso para mí es súper importante”, añadió Rendón.

Greeicy y Mike Bahía revelaron el rostro de su hijo

Dentro de las sorpresas que los artistas prepararon fue la clara revelación del rostro de Kai, su primer hijo, quien hasta ahora había mantenido su rostro protegido de las pantallas públicas.

Esta revelación ya ha generado distintas reacciones ya que miles de fanáticos exaltaron la gran similitud entre el pequeño y su madre.