Más de 20.000 vehículos fueron suspendidos en Bogotá: consulte si está el suyo

Más de 20.000 propietarios y poseedores de vehículos en Bogotá deben prestar atención a una medida que ya comenzó a aplicarse.

Un total de 20.568 automotores registrados a nombre de “persona indeterminada” fueron suspendidos, situación que limita los trámites que pueden realizarse y que incluso podría terminar en la inmovilización del vehículo si es requerido por una autoridad de tránsito.

La decisión se tomó después de que transcurrieran seis meses desde el registro de estos automotores bajo esa figura y quedó establecida mediante el Auto 704 del 17 de septiembre de 2026, según informó la Ventanilla Única de Servicios de Movilidad de Bogotá.

¿Cómo consultar la lista de los 20.568 vehículos suspendidos en Bogotá?

Los ciudadanos que compraron un vehículo, pero no formalizaron el traspaso o todavía no cuentan con la licencia de tránsito a su nombre, pueden verificar si su automotor aparece entre los suspendidos.

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El listado de las placas puede consultarse directamente en la página oficial de la Ventanilla Única de Servicios. La suspensión implica que sobre estos vehículos no podrán adelantarse otros trámites, excepto el necesario para legalizar la propiedad.

Además, la entidad advirtió que, si uno de estos automotores es requerido en vía por las autoridades de tránsito, podría ser inmovilizado.

El Ministerio de Transporte estableció que “la suspensión se mantendrá hasta tanto el poseedor materialice el traspaso a su favor”.

¿Qué hacer si su vehículo aparece suspendido?

Para solucionar la situación, el interesado deberá formalizar el vehículo a su nombre. Entre los pasos establecidos está solicitar en el RUNT un permiso especial por cinco días hábiles que permita obtener el SOAT y la revisión técnico-mecánica necesarios para continuar el proceso.

También deberá firmar el compromiso correspondiente, diligenciar el formulario de solicitud y posteriormente agendar una cita en una de las sedes de la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá para finalizar la legalización.

El registro a favor del interesado seguirá habilitado hasta el 6 de febrero de 2027, por lo que las autoridades recomiendan no dejar el procedimiento para última hora.