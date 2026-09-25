¿Kris R en el ojo del huracán por su nueva canción?: usuarios se fueron contra Karina García

Una amplia polémica se ha desatado tras el lanzamiento de la nueva canción de Kris R en donde el hombre mencionó una contundente crítica hacia el creador de contenido Mr. Stiven y su pareja sentimental María Julissa.

En la melodía, Kris R no solo hizo uso del término “guisas” ya que también habría insinuado, al parecer, una presunta infidelidad entre el vallecaucano y la mexicana.

Por esto, la respuesta por parte del streamer no se hizo esperar ya que salió en defensa de su novia y realizó contundentes declaraciones que ahora estarían comprometiendo a Karina García, su embarazo y a Blessd.

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¿Qué ocurrió entre Mr. Stiven y Kris R?

Como se ha vuelto usual en géneros como el reggaetón y el trap, decenas de artistas utilizan los últimos meses de cada año para lanzar “tiraeras”. Estas son canciones o versos que son creados específicamente para atacar, criticar y burlarse de otra persona u otro artista.

La nueva canción de Kris R no fue la excepción ya que el hombre se fue contra el streamer Mr. Stiven al insinuar una infidelidad en su relación con la famosa mexicana María Julissa. Ante la tensa situación, Stiven realizó un stream en donde atacó las acusaciones que el paisa habría hecho contra su pareja y aseguró que es incierto que sea el padre del bebé que espera Karina García.

“Fronteando a esas guisas (...) a usted se le ocurre decir eso cuando usted acaba de volver mamá (...) aunque no se sabe, quién sabe realmente si ese hijo sea suyo. Cuando estuviste en Cartagena, estabas esperando afuera de la habitación mientras Blessd se (...) a tu mujer en tu cara”, aseguró el hombre.

Así mismo, la mexicana también intervino en medio de la discusión al mencionar que no ha tenido ningún tipo de encuentro con Kris R para ser mencionada en sus canciones.

“Si tu marido realmente te ama, debió haber pensado antes de hacer una publicación de este tipo. Entonces él no te ama mi niña, él es el poco hombre que estás diciendo”, afirmó la creadora de contenido.

¿Karina García respondió a las críticas hacia Kris R?

Karina García tomó su cuenta oficial de X para referirse al asunto en donde cuestionó al streamer por haber hecho críticas en contra del bebé que se encuentra esperando.

Seguido de esto, la modelo posteó historias en Instagram donde dejó claro que está tomando clases de yoga para lograr relajarse en la etapa del embarazo en la que se encuentra.