DIM confirmó gravedad de la lesión de Juanfer Quintero: ¿cuánto tiempo estará fuera?

El Deportivo Independiente Medellín confirmó una noticia que genera preocupación de cara a sus próximos partidos.

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Juan Fernando Quintero sufrió una lesión muscular en su pierna izquierda, luego de abandonar antes de tiempo el encuentro frente a Jaguares por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II.

El volante sintió una molestia durante el primer tiempo y pidió el cambio después de disputar cerca de 40 minutos. Tras someterse a los respectivos exámenes, el DIM dio a conocer el diagnóstico oficial y dejó abierta la fecha de regreso del futbolista.

DIM confirmó la lesión de Juan Fernando Quintero

A través de su departamento médico, el conjunto antioqueño informó el resultado de los estudios realizados al mediocampista.

"El departamento médico del Deportivo Independiente Medellín informa que tras realizar los estudios complementarios, Juan Fernando Quintero presenta una lesión muscular del recto femoral izquierdo. Su incapacidad dependerá de su evolución clínica".

De esta manera, el club evitó establecer un periodo exacto de recuperación. Todo dependerá de cómo responda el jugador al tratamiento y de su evolución durante las próximas semanas.

La baja llega cuando Quintero venía siendo una de las piezas importantes del equipo dirigido por Luis Amaranto Perea. El mediocampista ya está descartado para el compromiso frente a Junior en Barranquilla.

¿Cuánto tiempo estará Juan Fernando Quintero fuera de las canchas?

Aunque el DIM no entregó una fecha oficial para su regreso, las primeras estimaciones apuntan a que Juanfer podría estar aproximadamente un mes fuera de competencia. Sin embargo, ese periodo puede variar según la evolución de la lesión.

De cumplirse ese tiempo de recuperación, el volante podría perderse varios compromisos de la Liga BetPlay y apuntaría a reaparecer hacia finales de octubre.

Uno de los partidos que aparece en el calendario para esas fechas es el clásico paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, previsto para el 25 de octubre.