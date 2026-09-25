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Bill Gates lanzó advertencia sobre la IA: podría causar mil millones de muertes

Bill Gates alertó por el peligro de la IA en manos equivocadas: lanzó advertencia.

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Foto: diseñado por ChatGPT

Nicolás Salgado

septiembre 25 de 2026
02:50 p. m.
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Bill Gates lanzó una nueva advertencia sobre los riesgos de la inteligencia artificial. El cofundador de Microsoft aseguró que la tecnología podría facilitar acontecimientos capaces de provocar una catástrofe de esa magnitud si cae en manos equivocadas.

El debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial volvió a subir de tono después de las declaraciones de Bill Gates, quien advirtió sobre el alcance que podría tener esta tecnología si es utilizada con intenciones dañinas.

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En una entrevista con NBC News, el cofundador de Microsoft aseguró que la IA ya tiene un nivel de capacidad suficiente para impulsar acontecimientos que podrían provocar mil millones de muertes en un escenario extremo.

Gates planteó el escenario como una advertencia sobre lo que podría suceder si herramientas de inteligencia artificial cada vez más poderosas llegan a manos de personas con intenciones maliciosas.

¿Qué dijo Bill Gates sobre el peligro de la inteligencia artificial?

Gates sostuvo que la combinación entre personas con malas intenciones y sistemas de IA cada vez más avanzados representa un riesgo que no debería ser ignorado.

La IA es sin duda lo bastante poderosa como para impulsar acontecimientos que causen mil millones de muertes”, afirmó Gates.

Su preocupación se relaciona, entre otros aspectos, con la posibilidad de que estas herramientas faciliten actividades como ataques informáticos, fraude, desinformación o el desarrollo de capacidades que puedan ser utilizadas con fines dañinos.

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El empresario también cuestionó que la industria tecnológica pueda encargarse por sí sola de controlar estos riesgos. En su opinión, los gobiernos deben establecer reglas que permitan supervisar el desarrollo y el uso de los sistemas de inteligencia artificial.

La advertencia llega después de que Gates publicara un análisis sobre la denominada era de la IA, en el que también señaló que el mundo no se está preparando adecuadamente para los cambios que traerá esta tecnología.

¿Por qué Bill Gates pide regular la IA?

Para Gates, uno de los principales problemas está en la velocidad con la que avanza la inteligencia artificial frente a la capacidad de los gobiernos para establecer mecanismos de control.

Nunca hubo un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones y las últimas herramientas de IA, dijo.

En un texto publicado recientemente en su sitio Gates Notes, el empresario señaló que la IA puede tener efectos positivos enormes, pero también facilitar actividades perjudiciales. Entre los riesgos que mencionó están los ciberataques, el fraude, la desinformación y la vigilancia.

La turbulenta era de la IA ya está aquí. Las decisiones que tomemos ahora son cruciales.

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Gates también ha advertido sobre el impacto de la IA en el empleo y sobre la necesidad de que los gobiernos diseñen políticas para afrontar la transformación del mercado laboral.

Su postura no significa que considere a la inteligencia artificial únicamente como una amenaza. Por el contrario, ha destacado su potencial para mejorar áreas como la medicina, la educación y la agricultura, siempre que exista una gestión adecuada de sus riesgos.

La discusión queda así entre dos posibilidades: una tecnología con capacidad para acelerar soluciones a problemas globales y, al mismo tiempo, una herramienta cuyo uso irresponsable podría ampliar riesgos ya existentes.

Por eso, el llamado de Gates apunta principalmente a establecer reglas y controles antes de que las capacidades de la inteligencia artificial sigan aumentando.

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