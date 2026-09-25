Sector farmacéutico firma alianza nacional para combatir la ilegalidad de medicamentos en Colombia

Las principales organizaciones del sector farmacéutico del país firmaron este viernes en Bogotá la Alianza por la Legalidad de los Medicamentos en Colombia, una iniciativa con la que buscan enfrentar fenómenos como la falsificación, el contrabando, la adulteración y la desviación de canal, prácticas que afectan la seguridad de los pacientes y la confianza en el sistema de salud.

La estrategia reúne a la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (ASOCOLDRO), la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (ASINFAR) y la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF).

Durante la presentación de la iniciativa, la directora ejecutiva de ASOCOLDRO, Lucía Monsalve, aseguró que la decisión responde a la necesidad de actuar de manera conjunta frente a un problema que impacta directamente la salud pública.

“Cuatro líderes, cuatro gremios que hacemos parte del sector, hemos decidido sumar esfuerzos para poder entregar a la comunidad, a Colombia, al ciudadano de a pie herramientas que sirvan (...) para dar solución a esto que hoy por hoy bien podríamos decir es un flagelo que afecta directamente la salud de los colombianos”, afirmó Monsalve.

La dirigente señaló además que la alianza nace con el propósito de coordinar experiencias, conocimientos y capacidades para fortalecer la legalidad en toda la cadena de suministro.

Pacientes y trazabilidad, en el centro de la estrategia

Según los gremios participantes, la alianza busca garantizar que los ciudadanos accedan únicamente a medicamentos cuya identidad, calidad, procedencia y trazabilidad puedan verificarse.

En ese sentido, Lucía Monsalve destacó que el propósito común de las organizaciones es “proteger al paciente y promover la legalidad en la cadena de medicamentos”, bajo la premisa de que la salud, la vida y la dignidad de las personas dependen de productos seguros y plenamente identificables.

Uno de los principales focos de trabajo será la denominada desviación de canal, una práctica mediante la cual un medicamento legítimo termina circulando por vías distintas a las autorizadas para su distribución. Aunque el producto puede ser auténtico, los gremios advierten que la pérdida de trazabilidad puede comprometer las condiciones de conservación y aumentar los riesgos para quienes lo consumen.

La preocupación también encuentra respaldo en las cifras internacionales. De acuerdo con datos citados por los organizadores, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca de uno de cada diez productos médicos en países de ingresos bajos y medianos es subestándar o falsificado. Asimismo, la Operación Pangea XVIII de Interpol reportó en 2026 la incautación de 6,42 millones de dosis ilícitas en 90 países y territorios.

Suplementos dietarios concentran la mayoría de acciones digitales

Como parte del contexto que enfrenta el sector, el registro oficial de acciones contra la ilegalidad en comercio electrónico evidencia que los suplementos dietarios concentran la mayor cantidad de intervenciones digitales, con 14.962 acciones, equivalentes al 81,9 % del total reportado.

Les siguen los medicamentos homeopáticos, fitoterapéuticos y los potencializadores sexuales, categorías que también han sido objeto frecuente de vigilancia por parte de las autoridades.

Los impulsores de la alianza precisaron que estas cifras corresponden a publicaciones o contenidos intervenidos en entornos digitales y no representan una medición del porcentaje de medicamentos falsificados que circulan en el mercado colombiano.

Sin embargo, consideran que reflejan los desafíos crecientes asociados a la venta de productos de salud a través de internet y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, información y trazabilidad para proteger a los consumidores.